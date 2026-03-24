O pisică a fost pusă în încurcătură de o simplă și amuzantă iluzie optică. Nu a dat semne să regrete, ba chiar a transformat totul într-o joacă devenită virală.

Un clip postat pe Instagram surprinde momentul adorabil și amuzant în care o pisică a descoperit o metodă neașteptată de joacă. În imagini se poate vedea cum felina este filmată într-o cameră slab luminată, unde un acvariu proiectează pe podea umbrele peștilor care înoată.

Pentru ochiul uman, imaginea este clar un simplu joc de lumini. Pentru pisica în cauză însă, scenele desfășurate în fața sa reprezintă o oportunitate perfectă de exersare a instinctelor de vânătoare.

Convinsă că peștii plutesc chiar pe podea, pisica începe să sară, să lovească și să urmărească umbrele în mișcare, într-o scenă care a stârnit mii de reacții și comentarii. Mișcările rapide și entuziasmul felin au transformat clipul într-un moment viral, mulți utilizatori spunând că este „cea mai creativă joacă de pisică” pe care au văzut-o.

Comportamentul pisicii nu este neobișnuit, după cum explică chiar specialiștii. Felinele sunt atrase instinctiv de mișcări rapide și de contrastele de lumină, iar reflexele lor de vânător se activează chiar și în fața unor iluzii optice. În acest caz, lumina acvariului a creat un „teren de joacă” perfect, iar umbrele peștilor au devenit, fără să vrea, „prada” ideală.

