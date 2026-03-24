Viralul zilei | Iluzia optică ce a pus o pisică în încurcătură: „Vânează” umbrele peștilor de pe podea (VIDEO)

Raluca Alexe 24 martie 0 comentarii
pisică lângă un acvariu sursa foto: captură video, Instagram / catloversclub

O pisică a fost pusă în încurcătură de o simplă și amuzantă iluzie optică. Nu a dat semne să regrete, ba chiar a transformat totul într-o joacă devenită virală.

Iluzia optică ce a pus o pisică în încurcătură

Un clip postat pe Instagram surprinde momentul adorabil și amuzant în care o pisică a descoperit o metodă neașteptată de joacă. În imagini se poate vedea cum felina este filmată într-o cameră slab luminată, unde un acvariu proiectează pe podea umbrele peștilor care înoată.

Pentru ochiul uman, imaginea este clar un simplu joc de lumini. Pentru pisica în cauză însă, scenele desfășurate în fața sa reprezintă o oportunitate perfectă de exersare a instinctelor de vânătoare.

 

Convinsă că peștii plutesc chiar pe podea, pisica începe să sară, să lovească și să urmărească umbrele în mișcare, într-o scenă care a stârnit mii de reacții și comentarii. Mișcările rapide și entuziasmul felin au transformat clipul într-un moment viral, mulți utilizatori spunând că este „cea mai creativă joacă de pisică” pe care au văzut-o.

Comportamentul pisicii nu este neobișnuit, după cum explică chiar specialiștii. Felinele sunt atrase instinctiv de mișcări rapide și de contrastele de lumină, iar reflexele lor de vânător se activează chiar și în fața unor iluzii optice. În acest caz, lumina acvariului a creat un „teren de joacă” perfect, iar umbrele peștilor au devenit, fără să vrea, „prada” ideală.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

,

