Gripa aviară se răspândește rapid în America de Nord și Europa, iar veștile despre sacrificarea a milioane de găini, rațe, gâște și curcani pentru a limita răspândirea virusului îi îngrijorează tot mai mult pe stăpânii de animale. Deși riscul pentru oameni rămâne scăzut, situația este diferită atunci când vorbim despre unele animale de companie, în special pisici și câini.

Ce este gripa aviară și cum se transmite

Gripa aviară este o boală virală extrem de contagioasă pentru păsările domestice. Virusul se poate transmite prin contact direct cu păsări infectate, prin dejecțiile acestora sau prin suprafețe contaminate.

Perușii și alte păsări ținute exclusiv în interior sunt considerați în siguranță. Totuși, teoretic, orice mamifer poate fi infectat, ceea ce ridică semne de întrebare pentru stăpânii de pisici și câini, notează The Star.

De ce pisicile sunt cele mai expuse riscului

Pisicile care au acces liber afară sunt cele mai vulnerabile în fața gripei aviare. Acestea pot intra în contact cu păsări bolnave sau cu excremente infectate, mai ales dacă locuiesc în zone rurale sau în apropierea fermelor unde au fost raportate focare.

Conform biologului Sabrina Karl, de la fundația pentru protecția animalelor Four Paws, pisicile care vânează sau se plimbă frecvent în aer liber au un risc mai mare de infectare.

Simptomele gripei aviare la pisici

În cazul infectării, pisicile pot prezenta o serie de simptome grave, printre care:

secreții abundente la nivelul ochilor și nasului

probleme neurologice (tremurături, convulsii, dificultăți de coordonare)

dificultăți respiratorii (tuse, strănut, respirație greoaie)

febră

lipsa poftei de mâncare

apatie și stare generală de rău

Dacă observi oricare dintre aceste semne, consultul veterinar este esențial.

Măsuri de prevenție pentru pisici

Dacă există suspiciuni sau cazuri confirmate de gripă aviară în zona ta, specialiștii recomandă:

limitarea accesului pisicii în aer liber

evitarea zonelor unde au fost raportate păsări bolnave sau moarte

păstrarea încălțămintei departe de animale, deoarece virusul poate fi adus în casă pe tălpi

dezinfectarea atentă a pantofilor după plimbări în zone cu risc

Se pot îmbolnăvi câinii de gripă aviară?

Până în prezent, nu au fost documentate simptome specifice de gripă aviară la câini, potrivit specialiștilor. Cu toate acestea, orice schimbare neobișnuită de comportament sau stare de sănătate nu trebuie ignorată.

În zonele apropiate de focare, experții în protecția animalelor recomandă:

plimbarea câinilor în lesă, mai ales în natură

evitarea contactului cu păsări sălbatice sau moarte

Ce faci dacă găsești o pasăre moartă

Dacă descoperi o pasăre moartă:

ține animalul de companie la distanță

nu atinge cadavrul

anunță autoritățile locale sau un medic veterinar

Această măsură ajută la limitarea răspândirii virusului și protejează atât animalele, cât și oamenii.

Deși gripa aviară nu reprezintă un pericol major pentru oameni, pisicile, în special cele care trăiesc în aer liber, pot fi expuse unui risc real. Informarea corectă, atenția la simptome și respectarea măsurilor de prevenție sunt esențiale pentru a-ți proteja animalul de companie.