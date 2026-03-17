Un nou „hogspital” a fost inaugurat în comitatul Cornwall din Anglia. Noul centru oferă spațiu și resurse moderne pentru îngrijirea și reabilitarea aricilor răniți sau abandonați.

„Hogspital” modern pentru arici în Anglia

Adăpostul Prickles & Paws Hedgehog Rescue a fost deschis inițial în grădina mamei directoarei Katy South. Acum s-a dezvoltat și, cu un centru modern de 300.000 £ în Carnanton, organizația poate găzdui și trata anual până la 1.400 de arici.

„Nevoia pare să crească constant. Primim arici din toată Cornwall și chiar din Devon. Nu vrem să refuzăm niciun arici. Vrem să avem întotdeauna spațiu pentru ei, iar această clădire nouă ne va permite acest lucru”, a declarat Katy South, potrivit BBC.

Centrul, finanțat prin donații și campanii de strângere de fonduri, include 14 incubatoare, un incubator cu oxigen și zone speciale pentru aricii care urmează să fie eliberați.

„Întregul proces de reabilitare poate avea loc aici, pe loc, fără a mai fi nevoie să mutăm animalele în alte locații”, a adăugat Katy.

Co-fondatoarea Diane South a explicat că, în această perioadă a anului, mulți arici ajung la centru cu răni provocate de straturi de gazon sau mașini de tuns iarba. În prezent, în centru există trei arici cu răni provocate de aceste mașinării.

Pe pagina de socializare a adăpostului, organizația atrage atenția asupra comportamentului aricilor care, de multe ori, îi face să fie foarte greu observați. Atunci când se simt amenințați, se strâng în bile, ceea ce îi face vulnerabili la uneltele de grădină. Pentru a proteja aceste animale mici și fragile, organizația sfătuiește oamenii să verifice iarba înaltă și să mute frunzele înainte de a tăia gazonul.

