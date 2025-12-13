Poneii sunt cabaline mai mici, mai rezistente și mai sănătoase decât caii. Astfel, dacă ai un ponei, te vei confrunta cu mai puține probleme, precizează The Spruce Pets.

De asemenea, au nevoie și de mai puțină hrană. Rațiile de mâncare ale unui ponei ar duce un cal la înfometare. Dar cu ce hrănești poneiul? Hai să-ți oferim toate detaliile de care ai nevoie în acest ghid!

Necesitățile nutriționale

Multe rase de ponei au apărut în regiunile cu climat arid și teren accidentat, lipsit de pășuni. Astfel, aceste animale au fost nevoite să lucreze din greu pentru hrană, să se cațere și să meargă distanțe lungi. De aceea, au evoluat în animale cu un metabolism eficient, care folosește la maximum valorile nutriționale ale hranei.

Atunci când îi răsfățăm și le oferim mâncăruri speciale, putem să le facem mai mult rău decât bine. Hrănirea excesivă a unui ponei este o problemă mult mai des întâlnită decât alimentarea insuficientă.

Un ponei are nevoie doar de o fracție din ce mănâncă un cal. Îl poți hrăni în principal cu fân și, în cantități mici, cu lucernă și trifoi. Totuși, acestea două sunt prea bogate în nutrienți pentru un ponei, deci monitorizează cu atenție orice efect nociv. Le poți elimina complet din alimentația poneiului și să-i dai să mănânce numai fân.

Este iarba bună pentru ponei?

Pășunatul poate fi chiar periculos pentru aceste cabaline mici, mai ales dacă nu sunt obișnuite cu o astfel de alimentație. Iarba bogată poate duce la obezitate și probleme digestive, deci este indicat să-l ții departe de pășune.

Din acest motiv, este important și locul în care stă poneiul. Un padoc, unde nu crește iarbă, este casa ideală pentru cabalină.

Alte alimente

Poneii au nevoie foarte rar de mâncare specială concentrată sau grâne. Excepțiile sunt atunci când poneiul are multă activitate fizică sau când alăptează. Dacă nu este obișnuit cu mâncarea mai concentrată și, totuși, are nevoie, introdu în alimentație treptat, în cantități mici. Orientează-te și spre hrană slabă caloric, pentru a evita apariția obezității.

Concluzii

La regimul alimentar al poneilor, mai mult nu înseamnă mai bine. Un ponei care are activitate fizică moderată poate trăi sănătos doar cu fân fără să trebuiască să suplimentezi cu lucernă sau grâu.