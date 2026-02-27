Social media a devenit un spațiu sigur pentru mulți tineri care se tem să se exprime, însă identificarea ca animale a devenit un trend care atrage nu doar aprecieri virtuale, ci și întrebări serioase despre sănătatea mintală și viitorul generațional.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Identificarea ca animale a devenit trend pe social media

Rețelele sociale din Argentina abundă în ultimul timp de imagini cu adolescenți mascați care se poartă ca animalele. Fie că vorbim despre câini, pisici sau vulpi, tinerii sunt des observați mergând în patru labe și purtând măști și cozi care să le confere aspectul dorit.

La începutul cestui an, o piață din Buenos Aires s-a transformat într-o adevărată junglă urbană, unde mai mulți adolescenți purtau astfel de măști și se comportau ca patrupede în cadrul unor întâlniri în aer liber, totul surprins însă de camerele de filmat ale telefoanelor.

Un exemplu recent este Aguara, autointitulată câine din rasa Malinois belgian, potrivit thecanadaexpressnews.ro. Fata a parcurs un traseu cu obstacole imitând mișcările agile ale unui câine. Printre cei prezenți se mai aflau tineri car purtau măști de câini Beagle sau care se cățărau în copaci ca pisicile și vulpile.

Psihologii trag un semnal de alarmă

Acest trend, care a primit numele de therianthropy sau „therian” a explodat pe TikTok, unde hashtag-ul #therian a depășit două milioane de postări, iar Argentina conduce topurile din America Latină în ceea ce privește implicarea publicului în această mișcare. Unii participanți consideră că astfel își exprimă într-un mod unit identitatea sau chiar se conectează cu natura. Alții însă o consideră o formă creativă de petrecere a timpului liber sau chiar o simplă joacă.

Specialiștii însă nu sunt de aceeași părere. Psihologii susțin că, din punct de vedere medical, identificarea ca animal poate fi un simbol al libertății sau auto‑expresiei, dar atunci când indivizii ajung să se creadă în mod real animale, situația ajunge să ridice semne de întrebare despre sănătatea emoțională și chiar să devină un comportament riscant.

Citește și: