Imagini fabuloase la Jocurile Olimpice 2026. Un câine a apărut de nicăieri pe traseu şi s-a întrecut cu sportivele. Nazgul face înconjurul lumii (VIDEO)

Un câine a alergat pe o pistă de schi fond în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 din Italia și a traversat linia de sosire în sprint, chiar în spatele a două concurente.

Scene de necrezut la Jocurile Olimpice 2026

Câinele a sprintat pe pista de schi fond amenajată la Lago di Tesero din Italia. S-a întâmplat în timpul calificărilor pentru proba feminină de sprint la schi nordic, notează Ansa.it.

În timp ce atletele din Croația și Australia își încheiau calificările în proba feminină de sprint pe echipe de cros, li s-a alăturat un câine care a stârnit ovații masive din partea publicului.

„M-am gândit: «Am halucinații?»”, a declarat schioarea croată Tena Hadzic. „Nu știu ce ar trebui să fac, pentru că poate m-ar putea ataca, m-ar putea mușca”.

„A fost cel mai ciudat lucru care s-a întâmplat până acum”, a spus Giovanni Plano, în vârstă de 54 de ani, șeful operațiunilor olimpice din Trentino, directorul general al evenimentului.

Câinele a alergat cot la cot cu atletele spre linia de finiș

Totuși, câinele s-a dovedit a fi cuminte. A sprintat până la linia de sosire, le-a adulmecat pe concurente și apoi a alergat la oficialii cursei, care l-au îmbrățișat și l-au mângâiat.

Proprietarii câinelui locuiesc în Tesero, unde a avut loc cursa, și au declarat că este un câine-lup cehoslovac în vârstă de doi ani, pe nume Nazgul, care este „încăpățânat, dar foarte dulce”.

„Plângea în dimineața asta mai mult decât de obicei pentru că ne vedea plecând și cred că voia doar să ne urmeze”, a declarat proprietarul, rudă cu un oficial al evenimentului. „Întotdeauna caută oameni”.

Echipele croate și australiene au terminat mult în afara calificărilor pentru finala probei feminine de sprint pe echipe. Hadzic a declarat că intruziunea surpriză a câinelui a costat-o ​​„câteva secunde”, dar s-a bucurat că nu s-a produs într-o parte mai intensă a competiției.

Suedia a câștigat aurul, în timp ce Elveția a obținut argintul, iar Germania a luat bronzul.