Peste 70 de animale aduse în Coreea de Sud de militari americani nu au respectat cerințele de import în ultimul an. Aceasta a dus la carantine lungi, costuri neașteptate și, în unele cazuri, returnarea animalelor în Statele Unite.

Maiorul Mark Ryan, șeful operațiunilor clinice la 106th Medical Detachment Veterinary Service Support de la baza Humphreys, spune că problemele apar din cauza documentației incomplete, regulilor stricte de locuire și a spațiului limitat pentru carantină, notează Stars and Stripes.

„Mulți soldați nu știu cât de stricte sunt regulile Coreei de Sud, iar întârzierile apar chiar înainte ca animalul să urce în avion”, a declarat Ryan pentru Stars and Stripes. În ultimul an, 72 de animale nu au îndeplinit cerințele, iar trei au fost returnate în SUA.

Cerințe de import

Pentru a intra în Coreea de Sud, animalele trebuie să aibă:

vaccin antirabic valabil,

microcip asociat vaccinului,

certificat de sănătate emis cu maximum 10 zile înainte de călătorie,

test de sânge FAVN.

Procesul începe adesea prea târziu, iar testul FAVN poate dura săptămâni, explică Ryan.

Carantina și locuința

Carantina este un risc major, mai ales la baza Osan, unde nu există facilități guvernamentale și spațiul pentru animale e limitat. Alte baze oferă locuri care funcționează și ca hoteluri pentru animale, reducând disponibilitatea în sezonul aglomerat al mutărilor.

Regulile de deținere a animalelor diferă între cazărmi, locuințe de familie și închirieri. Nerespectarea lor poate duce la dificultăți financiare sau relocare forțată. La Humphreys, familiile pot avea maximum două animale, dar unii sosesc cu mai multe.

Sfatul experților

Soldații de grad inferior se pot lovi de obstacole suplimentare: unii proprietari de locuințe refuză animalele, ceea ce prelungește căutarea unei locuințe și necesită ședere în cazări temporare.

Ryan recomandă coordonarea din timp cu un veterinar pentru vaccin, microcip și test FAVN cu câteva luni înainte de mutare. „Planificați din timp și discutați cu veterinarul vostru imediat ce primiți ordinele pentru Coreea”, spune el.