Pompierii giurgiuveni şi din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au intervenit vineri după-amiază, 20 martie, cu şase autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fermă din localitatea Ghionea, judeţul Giurgiu, transmite Agerpres.

Pompierii din două judeţe au intervenit pentru stingerea incendiului

“Pompierii giurgiuveni au fost solicitaţi să intervină, în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta unei ferme din localitatea Ghionea. La faţa locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal şi Secţiei Mihăileşti, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, o cisternă şi o ambulanţă SMURD. În sprijin s-au deplasat şi două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperişului unei clădiri cu destinaţia adăpost pentru animale şi la anexe, în suprafaţă de aproximativ 1000 mp, fiind afectate mai multe încăperi în care erau depozitate diverse bunuri”, a precizat ISU Giurgiu.

Din fericire, nu au fost animale surprinse în incendiu datorită intervenţiei rapide a angajaţilor, care le-au evacuat. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a evenimentului a fost scurtcircuitul.

