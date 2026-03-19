Peste 100 de pisici au fost salvate dintr-o casă „nesigură și de nelocuit” din Arvada, statul american Colorado. Cazul a șocat anchetatorii, care au găsit și animale moarte în locuință, scrie People.

114 pisici salvate din „casa groazei”

Investigația a început când autoritățile au primit o sesizare privind posibile rele tratamente aplicate animalelor. La 11 martie, ofițerii de la serviciul de protecție a animalelor au intrat în locuința din Sheridan Court, unde au descoperit un număr impresionant de pisici, într-o stare gravă. Oamenii legii au chemat ajutoare, inclusiv investigatori criminaliști și autoritățile locale.

Operațiunea de salvare a durat o săptămână. Până pe 18 martie, autoritățile au reușit să scoată din casă 114 pisici, toate în viață. Felinele au fost transportate într-un adăpost local, unde primesc îngrijiri medicale și sunt evaluate de specialiști.

De asemenea, oamenii legii au descoperit în interiorul locuinței mai multe animale decedate, casa fiind considerată periculoasă, apoi declarată nelocuibilă.

Poliția a precizat că proprietarii se confruntă cu acuzații de cruzime asupra animalelor. În paralel, cazul implică și specialiști în sănătate mintală, care colaborează cu autoritățile.

Potrivit poliției, astfel de cazuri sunt adesea legate de fenomenul „animal hoarding”, recunoscut în domeniul sănătății mintale. Acesta începe, de multe ori, cu dorința de a ajuta animalele, dar scapă de sub control.

