Femeia din Arad care ar fi schingiuit zeci de câini pe o proprietate din satul Mâsca, unde autorităţile au găsit 64 de patrupede ţinute fără hrană şi apă, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, au anunţat, vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat de presă transmis de Parchet, femeia de 53 de ani este cercetată pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, schingiuirea animalelor în formă continuată şi rănirea cu intenţie a animalelor.

Procurorii arată că, în perioada 10 februarie – 18 martie, proprietara câinilor “a schingiut un număr de 40 exemplare canine, prin înfometare, lipsire de apă şi condiţii de adăpost corespunzătoare, în mod constant, constatându-se urme vizibile de inaniţie (constituţie foarte slabă raportat la rasa din care fac parte), provocându-le acestora suferinţe fizice şi psihice inutile”.

Totodată, procurorii spun că arădeanca a ucis doi câini şi a rănit alte două patrupede.

“În prezent sunt efectuate demersuri pentru ca toate exemplarele canine identificate la imobilul utilizat de către inculpată să fie plasate în adăposturi canine autorizate”, au mai transmis procurorii.

Joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean anunţase că a găsit 64 de câini pe o proprietate din Mâsca, lipsiţi de hrană, apă sau adăpost corespunzător. Din cauza condiţiilor în care trăiau, animalele s-ar fi atacat reciproc.