Meciul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a avut invitați speciali aseară. La începutul partidei, jucătorii celor două echipe au ieșit de la vestiare cu 6 blănoși pufoși în brațe. Cățeii, vizibil emoționați de atenția de care s-au bucurat, i-au cucerit atât pe fotbaliști cât și pe spectatori cu inocența și carisma lor. Precum niște suporteri adevărați, cățeii au purtat hăinuțe în culorile României, în semn de susținere pentru tricolori, în contextul în care în data de 26 martie se va disputa partida Turcia-Romania, în play-offul pentru Campionatul Mondial de Fotbal.

Cei 6 pui de câine, salvați din zăpadă

Povestea cățelușilor care au ajuns aseară pe Arena Națională este una cutremurătoare. Cu toții au fost salvați în această iarnă de pe stradă, din zăpadă și cu siguranță că nu ar fi supraviețuit dacă nu ar fi fost recuperați de oameni cu suflet mare. Ei au ajuns la Adăpostul Speranța și, în prezent, își caută o familie iubitoare.

Campania „Umple golul din viața ta” încurajează adopția

Campania, inițiată de Hilde Tudora, șefa Protecției Animalelor Ilfov, este deja una cu tradiție la noi în țară și nu numai. A fost preluată și de alte state din lume, care au fost impresionate de exemplul României. Scopul acesteia este de a-i încuraja pe iubitorii sportului, dar nu doar pe ei, să adopte.

‘’E o bucurie mereu să mergem pe stadion. Imaginea – fotbalist cu cățel în brațe – continuă să topească inimi și, cel mai important, să schimbe vieți. Campania a fost preluată în peste 20 de țări din toată lumea. Și dincolo de adopții, este un lucru extraordinar să venim cu un astfel de mesaj, de promovare a adopției, în fața unui număr mare de oamenii. Românii iubesc fotbalul și românii se uită la fotbal’’, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, inițiatoarea campaniei.

Craiova s-a impus cu 1-0 în partida cu Dinamo, prin golul marcat de Monday Etim și e lider în play-offul Superligii, cu două puncte în fața Rapidului, care încă nu și-a jucat meciul din etapa a doua.