Câinii de terapie sunt poate cel mai mare, dar și cel mai simplu ajutor pentru cei bolnavi. Mulți dintre ei suferă de singurătate, astfel că întâlnirile cu câinii pot duce la cea mai lină vindecare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum îi ajută câinii de terapie pe cei bolnavi

În cadrul proiectului Healing with Paws, dedicat terapiei asistate de animale, a avut loc o nouă întâlnire emoționantă a animalelor cu beneficiarii. Evenimentul a avut loc la Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, unde cei în nevoie au interacționat cu câini de terapie, alături de echipa de specialiști implicați în proiect.

Prin jocuri calme, apropiere și prezență, animalele au reușit să creeze o atmosferă de siguranță și confort, contribuind la starea de bine a participanților. Reprezentanții proiectului spun că astfel de întâlniri au un impact real asupra beneficiarilor, ajutând la reducerea stresului, la stimularea încrederii și la combaterea sentimentului de singurătate.

Proiectul este susținut de TELUS Digital Romania Community Board, care contribuie la desfășurarea acestor sesiuni de terapie asistată de animale. Organizatorii subliniază, în postarea de pe Facebook, că fiecare întâlnire aduce nu doar zâmbete, ci și conexiuni autentice, demonstrând încă o dată rolul important pe care animalele îl pot avea în sprijinul emoțional al oamenilor.

