Insula câinilor din Oceanul Indian, de unde provine rasa Coton de Tulear, câinele regal cu blană de bumbac. Cum au ajuns animalele să populeze această destinație de vacanță

Câinele a fost primul animal domesticit. Acest animal a făcut parte din mediul nostru chiar înainte de inventarea agriculturii și a oricărei alte activități de creștere a animalelor. În antichitate, câinele era singurul animal domestic care însoțea oamenii pe fiecare continent.

Madagascar, insula câinilor

Insula Madagascar se află în Oceanul Indian, la mică distanță de Africa. Dovezile lingvistice și genetice arată că insula a fost colonizată inițial de oameni vorbitori de austroneziană, originari din Indonezia, acum 1500-2000 de ani. Migrațiile umane din Africa au dus la o populație cu contribuții genetice aproximativ egale din Indonezia și Africa. Călătorii austronezieni își luau cu ei câinii, porcii și găinile în toate călătoriile lor.

Potrivit unui studiu publicat în PudMed, populația câinilor din Madagascar era de 260.534 câini în 2007. O nouă cercetare și-a propus să investigheze strămoșii genetici ai câinilor din Madagascar, pentru a înțelege mai bine această parte interesantă a dispersiei inițiale a câinilor la nivel mondial.

Studiu despre originea câinilor

Oamenii de știință au prelevat probe de la 145 de câini din Madagascar și de la aproape 2500 de câini la nivel global. Studiul lor a secvențiat un segment specific al genomului mitocondrial care permite identificarea liniilor materne. De asemenea, acesta a urmărit populațiile până la originile lor ancestrale. Câinii din Madagascar au fost comparați cu potențialele lor populații ancestrale din insulele din sud-estul Asiei și Africa Subsahariană.

Rezultatele nu au urmărit structura genetică a populației umane din Madagascar. Câinii nu prezintă semnătura austroneziană tipică Indoneziei și Polineziei, ci originea lor este în întregime din Africa.

Eșantionul indonezian a inclus, de fapt, câini din sud-estul provinciei Borneo. Această zonă a fost identificată drept originea limbii austronesiene vorbite în Madagascar. Este, de asemenea, probabil locul de proveniență ancestral al primilor coloniști malgași. Constatările experților arată că animalele nu au fost aduse în Madagascar de către locuitorii vorbitorilor de limbă austroneziană. Așadar, de unde provin câinii?

Câinii din Madagascar sunt africani

Asemănarea genetică dintre Madagascar și Africa sugerează că sursa câinilor din Madagascar ar putea fi localizată undeva de-a lungul coastei de est a Africii. Studiul nu a putut identifica nicio regiune specifică din Africa Subsahariană. În schimb, a descoperit o asemănare comparabilă între câinii din Madagascar și mai multe populații din Africa Subsahariană.

Având în vedere lunga istorie a comerțului maritim dintre coasta de est a Africii, regiunea Golfului Persic și, mai târziu, subcontinentul indian, sunt posibile și contribuții genetice din India sau Asia de Sud-Vest.

A existat un grad puțin mai mare de influență europeană, dar acest lucru reflectă probabil contactele istorice dintre Madagascar și Europa în epoca colonială recentă. Rezultatele studiului sugerează că, în călătoria lor transoceanică, câinii nu au fost aduși în Madagascar de primii colonizatori vorbitori de limbă austroneziană. Aceștia au ajuns într-o etapă ulterioară, odată cu migrația umană și influența culturală din Africa. Acest lucru este în concordanță cu dovezile arheologice privind o influență africană asupra culturii din Madagascar.

Originea africană a câinilor domestici din Madagascar este susținută și de dovezi lingvistice potrivit cărora cuvântul pentru câine este adoptat din limbile bantu africane. Surprinzător e faptul că există o absență a semnăturii genetice austronesiene la câinii din Madagascar.

Câinii erau animale domestice importante în cultura austronesiană. În colonizarea unor noi zone importante, aceștia erau, în general, aduși cu oamenii. Diversitatea genetică a câinilor din Madagascar este mai mare decât cea a altor populații de câini de pe insule, posibil legate de expansiunea austronesiană. Asta se referă la câini precum dingo-ul australian și câinii polinezieni antici.

Acest studiu oferă primele indicii despre originile câinilor din Madagascar. El contribuie la imaginea globală emergentă a dispersiei câinilor în întreaga lume.

Rasa de câini Coton De Tulear

Cea mai cunoscută rasă de câini din Madagascar este Coton De Tulear, un câine mic și alb, mai mult lung decât înalt, cu o blană lungă, ca de bumbac. Atinge o înălțime de 25-32 centimetri la maturitate, iar adulții cântăresc aproximativ 4-6 kilograme.

Crescut să fie câine de companie, Coton de Tulear este un animal de casă iubitor și loial, care se bucură de compania oamenilor și urăște să fie separat de familia sa. Îi plac îndatoririle lui de cățel de salon, însă este amuzant, jucăuș și vesel.

Câinele Regal al Madagascarului, cum mai este cunoscut, își are numele din Tulear, un oraș portuar de pe coasta de Sud-Vest a insulei. În secolul al XV-lea, câțiva câini mici albi de tip bichon au supraviețuit unui naufragiu și au înotat pănă la Tulear, unde s-au încrucișat cu terrierii locali pentru a produce rasa Coton de Tulear. Treptat, câinele a devenit popular în gospodăria regală și s-a dat o lege care interzicea oricui altcuiva în afara nobilimii să dețină această rasă.

Nutriție

Câinii Coton De Tulear au un metabolism rapid, adică ard caloriile foarte repede, deși stomacul lor mic le impune să mănânce puțin și des. Mâncarea este creată special pentru a conține nivelurile adecvate de nutrienți cheie.

Îngrijire

Coton De Tulear are această denumire datorită blănii sale unice, asemănătoare cu bumbacul, care are o lungime de aproximativ 8-9 centimetri. Este necesar periajul zilnic pentru a o păstra fără câlți.