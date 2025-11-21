O femeie din orășelul Coundon, Marea Britanie, a primit interdicția de a mai deține animale de companie pe viață după ce Protecția Animalelor i-a găsit cei patru câini morți, din cauza condițiilor mizere și a lipsei de mâncare. Una dintre inspectoarele prezente la fața locului a descris cazul ca fiind „cel mai șocant din cei 16 ani ai săi de carieră”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce a găsit Protecția Animalelor

Clare Wilson, inspectoarea care s-a ocupat de incident, a declarat pentru Dogstodaymagazine că în locuință au fost găsite cadavrele a doi dintre cei patru câini, acoperite în fecale și apă scursă din țevi sparte. Anchetatorii au descoperit ulterior că animalele au folosit acea apă pentru a se hidrata.

Câinii au fost abandonați de stăpâna lor în urmă cu câteva săptămâni, când s-a mutat la câțiva kilometri de fosta locuință. Cei patru căței au fost încuiați în bucătărie fără mâncare sau apă și înconjurați de mizerie. Victoria Blood, fosta stăpână, a precizat că avea probleme cu sănătatea mintală și de aceea nu s-a oprit să-și viziteze animalele.

Pentru acțiunile ei, Victoria a fost condamnată la 12 săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru 24 de luni și nu mai are voie să dețină animale toată viața. De asemenea, Victoria trebuie să facă 24 de ore în folosul comunității, șase luni de terapie și să plătească costuri de 600 de lire, plus 87 de lire suprataxă pentru victime.

Detalii din anchetă

Plângerea a fost făcută pe 14 mai de către vecini, iar două zile mai târziu Victoria a fost cea care a contactat autoritățile. Din cauza stării grave în care se aflau toți câinii, ceilalți doi nu au mai fost găsiți. Un veterinar a declarat că animalele au murit din cauza înfometării, slăbiciunii și stresului cauzat de mediu. Cercetările arată că au trăit cel puțin patru luni în acele condiții. Stăpâna câinilor a precizat că a vizitat o singură dată pentru a aduce mâncare și a văzut că doi câini deja muriseră.

„Este atât de greu să mă gândesc prin ce au trecut Angel, River, Jax și Binks în ultimele lor luni. Scena din bucătărie a fost cea mai cutremurătoare pe care am întâlnit-o în cei 16 ani de activitate ca inspector RSPCA. Mă bucur că s-a impus o interdicție de lungă durată, ceea ce reflectă gravitatea acestui caz. Dacă cineva se simte prea jenat să ceară ajutor și are dificultăți în a-și îngriji animalele de companie, îi îndemn să vorbească cu cineva și să ceară ajutor, în loc să lase animalele să sufere.”, a declarat Clare Wilson, inspectoare a Protecției Animalelor UK.

Citește și:

Tradiţia târgurilor de animale, reluată în Maramureș: Sute de persoane prezente la târgul din comuna Ariniş

Interviu exclusiv cu Adina Oanță, tânăra de 27 de ani care salvează animale. Cum folosește rețelele sociale pentru a da un exemplu și a schimba mentalități: „La sat, oamenii încă tratează animalele ca pe niște obiecte.” (VIDEO)