Pompierii din Florida au avut parte de o intervenție neobișnuită, poate chiar unică în cariera lor – au salvat un șarpe blocat sub mașina proprietarei.

Pompierii au salvat un șarpe de companie blocat sub mașina proprietarei

Misiunea atipică a fost primită cu uimire de autorități, care au fost chemați să intervină în cazul unui piton blocat în mașina proprietarei sale. Femeia și-a dat seama că animalul său de companie – un piton albino – dispăruse din casă în timp ce urmărea un șobolan.

Ulterior, reptila s-a strecurat în interiorul mașinii. Speriată că șarpele ar putea rămâne blocat sau s-ar putea răni, proprietare sa a apelat la pompieri, potrivit ctvnews.ca.

Echipajele de intervenție au început imediat căutările și au descoperit că pitonul reușise să se strecoare în interiorul mașinii, sub bord și în zona scaunului șoferului, un loc destul de greu accesibil. Salvatorii au fost nevoiți să lucreze cu grijă pentru a nu răni reptila, dar și pentru a nu deteriora mașina.

După zeci de minute în care tensiunea a plutit în aer, pompierii au reușit să scoată șarpele în siguranță. Reptila nu a fost rănită în timpul intervenției, iar misiunea s-a încheiat cu succes. Pompierii au publicat imagini din timpul misiunii pe rețelele sociale, spunând în glumă că au avut de a face cu „o situație alunecoasă” și că „niciodată nu știi ce îți poate aduce această meserie”.

