Intervenție neobișnuită într-un bloc din Constanța: O pisică „agresivă” a pus autoritățile pe jar (VIDEO)

Oamenii din legii din Constanța au fost alertați prin 112 că o pisică „agresivă” face scandal în scara unui bloc. La fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmi pentru a calma felina.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O pisică „agresivă” a deranjat un bloc din Constanța

Situația atipică a avut loc în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie, într-un bloc din municipiul Constanța. Apelanții au spus că pisica manifesta un comportament agresiv, însă felina era de fapt speriată, cel mai probabil chiar din cauza celor deranjați de prezența ei în bloc. Este posibil chiar ca animalul să se fi adăpostit în bloc din cauza frigului. Oamenii, nemulțumiți, s-au văzut nevoiți să apeleze la autorități pentru a restabili liniștea.

Oamenii legii au intervenit la fața locului și au capturat felina în siguranță, apoi au îndepărtat-o din scara blocului și au eliberat-o pe domeniul public, fără ca animalul sau vreo persoană să sufere răni, potrivit observatorconstanta.ro.

Intervenția a fost rapidă, dar cu respectarea normelor de siguranță, atât pentru oameni, cât și pentru animale. Astfel, autoritățile constănțene au demonstrat că ordinea publică poate fi apărată chiar și atunci când este vorba despre o problemă…blănoasă.

Reprezentanții Jandarmeria Constanța precizează că vor continua să răspundă solicitărilor primite de la cetățeni, indiferent de natura acestora, și recomandă populației să evite expunerea la riscuri și să apeleze autoritățile prin numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune.

Citește și: