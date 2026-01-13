Industria hranei pentru animale din India este unul dintre cele mai rapide sectoare de creștere din Asia de Sud, iar guvernul a lansat recent o serie de scheme menite să sprijine producția și modernizarea industriei alimentare. Deși nu sunt dedicate exclusiv sectorului pet food, aceste inițiative pot aduce beneficii semnificative brandurilor și startup-urilor locale și internaționale.

Piața de hrană pentru animale din India, în plină expansiune

Conform Ministerului Industriei de Prelucrare a Alimentelor din India, piața hranei pentru animale a atins 2,4 miliarde de dolari în 2024 și ar putea ajunge la 4,6 miliarde de dolari până în 2033. Această creștere se datorează schimbărilor socioeconomice și maturizării pieței, dar potențialul de dezvoltare este încă mare, mai ales cu stimulente fiscale și măsuri guvernamentale recente, notează GlobalPETS.

O piață încă slab explorată

Guvernul indian identifică mai multe segmente cu oportunități mari:

Hrana naturală și organică pentru animale , care este încă în urmă față de tendințele globale.

Hrană pentru pisici, păsări, pești și animale mici , categorii care rămân subdezvoltate.

Hrana premium , din care o mare parte este importată, ceea ce creează oportunități pentru companiile internaționale de a produce local și de a reduce costurile.

De asemenea, cererea pentru gustări funcționale și nutraceutice este în creștere, iar consumatorii sunt dispuși să investească mai mult în nutriția preventivă, specializată și terapeutică pentru animalele lor de companie.

Cum pot ajuta stimulentele guvernamentale

Deși schemele guvernamentale nu sunt dedicate direct hranei pentru animale, companiile din acest sector se încadrează în sfera de aplicare a acestora:

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) : sprijină infrastructura alimentară, inclusiv parcuri alimentare mari, lanțuri frigorifice integrate, clustere agro-industriale și facilități de siguranță și calitate.

Formalizarea microîntreprinderilor de procesare a alimentelor (PMFME) : program implementat între 2020 și 2025, cu un buget de 1,2 miliarde de dolari, care oferă sprijin financiar, tehnic și de business pentru startup-uri și microproducători, inclusiv branding și marketing.

Schema de stimulente pentru producție în industria de procesare alimentară (PLISFPI) : cu un buget de 1,2 miliarde de dolari până în 2028, are ca scop creșterea capacității de producție și competitivității globale prin branding și promovare internațională.

Recent, India a revizuit și politica de export pentru produse derivate din animale (inclusiv hrană pentru câini și pisici) pentru a se alinia reglementărilor UE, inclusiv inspecția post-mortem și certificarea veterinară.

Exemple de succes în sectorul hranei pentru animale

Guvernul citează și exemple concrete de investiții: Mars a investit aproximativ 77,9 milioane euro în extinderea facilității de producție din Siddipet, statul Telangana, în 2023.

Aceste inițiative pot sprijini startup-urile locale de hrană pentru animale, dar și brandurile internaționale care operează prin joint ventures sau contract manufacturing.

Ce înseamnă pentru branduri și startup-uri

Conform experților, stimulentele guvernamentale au schimbat fundamental peisajul industriei:

Brandurile mari și companiile străine pot beneficia de avantaje financiare semnificative.

Startup-urile au acces la sprijin tehnic, financiar și de marketing pentru a se extinde și a produce local.

Piața devine mai competitivă, dar și mai atractivă pentru investiții în hrană premium, naturală și funcțională.

În concluzie, India devine o piață strategică pentru hrana pentru animale, iar schemele guvernamentale pot accelera creșterea brandurilor și startup-urilor care doresc să profite de cererea în creștere și de noile oportunități de producție și export.