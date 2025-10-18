Italia mizează pe puterea câinilor românești. Ciobanii primesc bani de la stat pentru îngrijirea patrupedelor care să le apere turmele de lupi / Ciobănescul carpatin și de Bucovina, printre rasele acceptate

În ultimele luni, populația de lupi a crescut în nordul Italiei, motiv pentru care autoritățile au decis să subvenționeze achiziția câinilor de pază pentru turmele de oi, scrie Curierul Italiei.

Un buget de 76.000 de euro pentru protejarea animalelor domestice

Regiunea Veneto a alocat un buget de 76.000 de euro pentru acest program, destinat ciobanilor și crescătorilor de oi și capre care doresc să își apere turmele prin metode tradiționale, dar eficiente. Sprijinul financiar va fi acordat sub forma unei contribuții unice, destinată acoperirii costurilor de achiziție și întreținere a câinilor de pază de anumite rase. Printre ele se află Ciobănescul carpatin și Ciobănesc de Bucovina.

Conform anunțului oficial, măsura se înscrie într-un plan amplu de monitorizare a faunei sălbatice și de prevenire a pagubelor provocate de animalele carnivore mari, printre care lupii și urșii. Autoritățile italiene subliniază că, deși protejarea biodiversității este esențială, aceasta nu trebuie să vină în detrimentul activităților economice rurale.

În Veneto a fost publicat un „anunț pentru acordarea unei contribuții unice crescătorilor de oi și capre care folosesc câini de pază pentru a-și apăra turmele de atacurile lupilor”. Regiunea italiană este deja angajată în activități de monitorizare, de plată a despăgubirilor și de prevenire a efectelor negative provocate de carnivorele mari asupra activităților economice, reprezentate în special de atacurile asupra animalelor domestice. Prin achiziția de câini de rasă se așteaptă ca aceste daune, plătite tot de stat, să fie mai mici.

Câinii de pază ai ciobanilor

Printre rasele de câini aprobate pentru finanțare se regăsesc unele dintre cele mai cunoscute și eficiente rase de pază pentru turme, inclusiv Ciobănescul de Pirinei, Ciobăneștii Maremmano-Abruzzese, Tatra, Kangal turcesc, Kuvasz maghiar, Mastiffii tibetani și caucazieni.

Remarcabil este faptul că Italia include și rase românești pe lista raselor eligibile pentru subvenționare: Ciobănescul carpatin, Ciobănescul românesc de Bucovina și Ciobănescul mioritic. Aceste patrupede sunt renumite pentru forța, inteligența și loialitatea lor, dar mai ales pentru capacitatea excepțională de a proteja turmele în condiții dificile, fiind folosite de secole în Carpați pentru apărarea animalelor de lupi și urși.

Condițiile de eligibilitate pentru fermieri

Pentru a beneficia de finanțare, fermierii trebuie să dețină cel puțin 20 de animale (oi sau capre) și să utilizeze minimum doi câini de pază din rasele aprobate: Ciobănesc de Pirinei, Ciobănesc Ciarplanina, Ciobănesc Maremmano-Abruzzese, Ciobănesc Tatra, Kangal turcesc, Kuvasz maghiar, Mastiff din Pirinei, Mastiff sicilian, Mastiff tibetan, Ciobănesc carpatin, Ciobănesc românesc deBucovina sau mioritic, Ciobănesc caucazian, Ciobănesc din Asia Centrală, Ciobănesc din Sila, Ciobănesc bergamasc, Ciobănesc din Rusia de Sud și alte rase și încrucișări „verificate ca adecvate în timpul anchetei”.

Acești câini trebuie să fie verificați comportamental și considerați adecvați pentru protejarea turmelor, criteriu stabilit printr-o anchetă de teren efectuată de specialiști.

Sprijinul financiar acoperă o gamă largă de cheltuieli:

costurile de hrănire și întreținere;

îngrijiri veterinare, inclusiv vaccinuri și sterilizare;

evaluări comportamentale și asigurări pentru eventuale daune produse terților.

Finanțarea are scopul să acopere „costurile, care se referă în principal la întreținere (hrănire), costurile veterinare, inclusiv vaccinările și sterilizarea, evaluarea comportamentală și asigurarea pentru răspundere civilă și daune aduse terților”.