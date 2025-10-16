Câinii schimbă chimia corpului uman. Un nou studiu arată că legătura emoțională cu animalele încetinește îmbătrânirea celulară la femei

O nouă cercetare realizată de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University a adus în prim-plan o abordare neobișnuită, dar eficientă în sprijinul femeilor veterane din armata americană care suferă de stres post-traumatic (PTSD). Studiul, publicat în revista Behavioural Sciences și citat de The Independent, arată că doar o oră pe săptămână petrecută cu câini de serviciu are beneficii biologice majore.

Într-un domeniu în care tratamentele convenționale nu oferă mereu rezultate eficiente pentru această categorie de veterani, rezultatele sugerează că interacțiunea om-animal poate deveni o veritabilă terapie complementară în combaterea efectelor psihologice și fiziologice ale traumei de război.

Echipa de cercetători a analizat 28 de femei veterane care s-au oferit voluntare să participe la un program de dresaj pentru câini de serviciu, ce urmau să ajute alți soldați răniți. Participantele au fost împărțite în două grupuri: un grup activ, implicat direct în dresajul câinilor, și un grup de control, care a vizionat videoclipuri cu sesiuni de dresaj.

Pentru a evalua impactul real al acestei interacțiuni, cercetătorii au utilizat metode biologice avansate:

Au măsurat lungimea telomerelor, un indicator cheie pentru viteza îmbătrânirii biologice.

Au colectat probe de salivă și au monitorizat variabilitatea ritmului cardiac (HRV), un indicator al stresului.

Participantele au purtat și monitoare fizice, pentru a înregistra reacțiile fiziologice în timp real.

Telomerii, cheia legăturii dintre câini și sănătatea celulară

Rezultatele au arătat că femeile care au lucrat direct cu câinii au prezentat o creștere majoră a lungimii telomerelor. Acest lucru indică și o posibilă regenerare biologică ca urmare a unei simple interacțiuni săptămânale cu animalele.

În contrast, grupul de control, care a vizionat doar videoclipuri, a înregistrat o scădere a lungimii telomerelor, sugerând o accelerare a îmbătrânirii biologice.

Beneficii similare pentru sănătatea mintală

Interesant este faptul că ambele grupuri au raportat îmbunătățiri similare în ceea ce privește starea mentală, inclusiv o reducere a simptomelor de anxietate și stres. Însă doar grupul activ, cel care a lucrat direct cu câini, a prezentat îmbunătățiri la nivel biologic.

Prof. Cheryl Krause-Parello, prima autoare a studiului, a explicat într-un interviu că femeile veterane reprezintă o categorie vulnerabilă și adesea ignorată în sistemele tradiționale de sprijin.

„Femeile veterane au probleme de reintegrare, care sunt adesea trecute cu vederea. Zeci de ani, tratamentele tradiționale pentru PTSD nu au fost adaptate nevoilor lor specifice. Tocmai de aceea, abordările netradiționale, cum ar fi conectarea cu animalele, pot oferi un sprijin important,” a explicat aceasta.

Potrivit cercetătoarei, câinii oferă un sentiment de siguranță, stabilitate emoțională și sprijin necondiționat, elemente prețioase pentru persoanele care trăiesc cu traume.

Studiul se înscrie într-un trend tot mai accentuat al terapiilor asistate de animale, folosite în centre de reabilitare, spitale sau programe de sprijin psihologic. Tot mai multe cercetări arată că animalele pot acționa ca un catalizator al vindecării, în special în rândul persoanelor care nu răspund bine la terapiile tradiționale.