Îți poți plimba reptila în lesă? Ce spun specialiștii și la ce trebuie să ai grijă dacă alegi să faci asta

Să vezi pe cineva care plimbă o reptilă în lesă nu este o scenă tocmai obișnuită. Imaginea este cu siguranță neobișnuită, însă nu este nimic anormal, ci din contră. Iată ce beneficii există atunci când îți scoți la plimbare animalul de companie!

Ce spun specialiștii despre ați plimba reptila în lesă

Îți poți dresa reptila să se acomodeze cu o lesă înainte de a ieși cu ea pe stradă, la plimbare, potrivit PetMD. La fel cum se întâmplă cu orice animal de companie, procesul de dresaj este unul complex. Acesta depinde de mai multe aspecte, printre care și personalitatea animalului și specia.

„În teorie, aproape orice animal poate fi dresat până într-un anumit punct”, a precizat Lisa Aboo, cercetător la Woods Hole Science Aquarium din Massachusetts. „Reptilele pot fi plimbate în lesă, dar este nevoie de multă dedicare din partea stăpânului. Chiar dacă faci totul corect, unele animale de companie pot să nu accepte niciodată lesa”, a adăugat aceasta.

Cele mai potrivite reptile pentru plimbat în lesă sunt cele cu temperament calm, care sunt mai puțin predispuse la agresivitate. La fel ca orice animale, și acestea au personalități diferite, dar specii precum gecko și pogona sunt cele mai potrivite. Pe de altă parte, cameleonii și anolis sunt mai neprietenoase și nu sunt candidați buni pentru plimbarea în lesă.

Cum înveți reptila cu lesa?

Ca să începi procesul, ai nevoie de un echipament adecvat și experții recomandă un ham. O zgardă nu este indicată, pentru că reptila se poate răni sau chiar poate evada. De asemenea, hamul trebuie să fie ajustabil și comod pentru animal.

Asemenea altor animale, dresajul trebuie să înceapă din prima perioadă a vieții reptilei. Ea trebuie obișnuită cu atingerea și cu ținutul în mâini. Astfel, aceasta va fi confortabilă și cu hamul.

Dacă observi că reptila rămâne calmă, atunci îi poți pune hamul legat de lesă și vezi cum se comportă. Nu forța nota: în cazul în care se sperie, oprește sesiunea. Este important să faci pași mici și să nu grăbești procesul de învățare. Fiecare progres trebuie recompensat cu o mică gustare, lucru esențial în dresajul oricărui animal.

Un alt aspect crucial este mediul. Ca reptila să rămână liniștită, asigură-te că mediul este unul potrivit și temperatura este suficient de ridicată. Când consideri că reptila este pregătită, începe plimbările scurte afară. Dacă ai o curte, cu atât mai bine, pentru că este un mediu sigur. Altfel, o poți plimba într-o zonă liniștită, puțin frecventată de oameni și alte animale.

Beneficiile plimbatului reptilei

Există și numeroase beneficii în ceea ce privește plimbarea reptilelor. Animalul se va bucura de soare, lumină naturală și aer. În plus, mediul exterior oferă nenumărați stimuli mentali. Animalul experimentează noi priveliști și mirosuri care-i vor stârni curiozitatea.

Totodată, activitatea va crea o legătură și mai strânsă între animalul de companie și stăpânul său, creând o relație bazată pe încredere și grijă.