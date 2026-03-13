Anul trecut, guvernul de la Londra a introdus restricții privind importul de câini din România, astfel că iubitorii de animale din Marea Britanie au vizitat Adăpostul Speranța din București pentru a vedea cu ochii lor cum sunt tratate animalele.

Iubitori de animale din Marea Britanie, în România

După controversele privind migrațiune, biosecuritate și bunăstarea animalelor, subiectul a dispărut din presa britanică. În realitate, povestea câinilor fără stăpân este merge mai departe la adăpostul situat la marginea Capitalei, unde trăiesc circa 500 de câini – salvați din adăposturi publice, găsiți răniți pe străzi sau abandonați, pui, bătrâni sau bolnavi.

Din 7 octombrie 2025, toate importurile comerciale de câini din România către Marea Britanie trebuie să respecte reguli sanitare stricte. Animalele trebuie testate pentru bacteria Brucella canis înainte de a intra în țară, iar probele de sânge trebuie analizate de Animal and Plant Health Agency. Aceste măsuri ai fost introduse după ce numărul cazurilor de bruceloză canină a crescut în ultimii ani, aproximativ jumătate dintre infecții fiind asociate cu câini importați din România.

Sectorul veterinar britanic, dar și multe organizații britanice de protecție a animalelor, au salutat noile reguli, considerându-le un pas important pentru sănătatea publică și a animalelor.

Într-un singur an, 67.552 de câini salvați au fost aduși legal în Marea Britanie, iar 32.525 dintre ei proveneau din România, țară care ar avea între 500.000 și un milion de câini fără stăpân. În încercarea de a opri abandonul, Adăpostul Speranța ia în grijă cât de mulți câini poate, însă și aici resursele sunt limitate.

Fondat în 1996 de Florina Tomescu, adăpostul este condus astăzi de fiica sa, medicul veterinar Anca Tomescu. Pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, adăpostul găzduiește câini de toate vârstele, dar și opt animale paralizate, ce se deplasează cu ajutorul unor cărucioare speciale.

Ce se întâmplă după regulile impuse de guvernul de la Londra privind importurile de câini

Spre deosebire de multe organizații de salvare din țară, Adăpostul Speranța nu se concentrează pe adopții în străinătate. Reprezentanții centrului sunt de părere că exportarea nu rezolvă problema câinilor fără stăpân din România. În schimb, militează pentru sterilizare, educarea proprietarilor și promovarea adopțiilor în țară. De asemenea, adăpostul nu a înregistrat niciodată un caz pozitiv de bruceloză canină și a salutat introducerea testării obligatorii pentru câinii exportați.

Pentru cei ce vizitează Adăpostul Speranța, ca Neil Shaw și Caroline Abbott de la mirror.co.uk, adăpostul oferă o experiență diferită de alte centre de acest fel. Vizitatorii descoperă un loc organizat, unde fiecare câine are o poveste și o echipă care încearcă să îi ofere o viață mai bună, accentul fiind pus pe îngrijire, prevenție și informare.

În timp ce dezbaterea despre adopțiile internaționale continuă, adăposturi precum Speranța arată că soluțiile pe termen lung includ educație, sterilizare și responsabilitate, nu doar relocarea animalelor dintr-o țară în alta.

Citește și: