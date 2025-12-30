Jandarmeria Română face apel la responsabilitate de Revelion. Campanie pentru protejarea animalelor de efectele artificiilor: „Fii tu eroul lor! Nu îi răni!” (VIDEO)

Focurile de artificii sunt asociate cu sărbătorile de iarnă, bucuria și momentele speciale petrecute în familie. Însă pentru animalele de companie, în special câini și pisici, efectele articolelor pirotehnice sunt extrem de stresante și periculoase.

Artificiile și animalele de companie

Atât pisicile, cât și câinii percep sunetele la o intensitate mult mai mare decât oamenii. Bubuiturile artificiilor sunt zgomote bruște. Studiile arată că până la 50% dintre câini se tem de artificii, iar reacțiile pot varia de la anxietate ușoară până la panică severă.

Animalele speriate, trezite din somn sau surprinse într-o stare de relaxare încep să se ascundă, să tremure, să plângă, să meargă agitate dintr-un loc în altul sau chiar să fugă, incapabile să înțeleagă ce se întâmplă sau să găsească un refugiu sigur.

Când frica devine pericol

Dincolo de zgomot și stres, artificiile reprezintă un pericol fizic real pentru câini. Un animal curios este tentat să se apropie prea mult de focul de artificii și se poate arde sau poate fi expus la substanțe toxice. Există situații în care câinii încearcă să muște sau să înghită artificii neaprinsе sau resturi rămase pe jos, provocându-i probleme grave de sănătate.

În contextul petrecerilor de Revelion, Jandarmeria Română a transmis un avertisment, subliniind că efectele articolelor pirotehnice asupra animalelor sunt cât se poate de reale.

„Este noapte, cerul explodează în lumină. Dar în păduri, pe străzi, sub paturi și în adăposturi, cineva tremură. Animalele nu sărbătoresc. Ele doar încearcă să reziste. Pentru ele, această noapte nu este tăcută. Este plină de sunete pe care nu le înțeleg și de frici din care nu pot fugi. Nu sunt eroi, ci victime. Fii tu eroul lor. Nu îi răni!”, este mesajul transmis de Jandarmeria Română pe rețelele sociale.

Ce este toxicitatea artificiilor la câini

Potrivit The Spruce Pets, toxicitatea artificiilor apare atunci când un câine intră în contact sau ingerează substanțele chimice din compoziția acestora. Focurile de artificii conțin praf de pușcă (nitrat de potasiu, cărbune și sulf), precum și agenți de colorare metalici — clorură de bariu, clorură de stronțiu sau clorură de cupru — toate extrem de toxice pentru oameni și animale. Aceste substanțe provoacă reacții severe și afectează rinichii, pancreasul, creierul și sistemul nervos al câinelui.

Simptomele toxicității artificiilor

Contactează imediat medicul veterinar dacă observi oricare dintre următoarele simptome: arsuri externe sau interne pe nas, față, buze, ochi și gură, gingii sau urină de culoare maronie, vărsături, diaree, dureri abdominale, salivație excesivă, icter (îngălbenirea pielii), convulsii sau tremurături, respirație superficială.

Un simptom grav este methemoglobinemia, o afecțiune a sângelui care împiedică transportul corect al oxigenului în organism, ducând la decolorarea gingiilor și a urinei.

Diagnostic și tratament

De cele mai multe ori, simptomele clinice și momentul apariției lor sunt suficiente pentru diagnostic. Medicul veterinar va încerca să identifice tipul de artificii ingerate pentru a decide tratamentul potrivit. În situații grave poate fi necesară spitalizarea, administrarea de fluide intravenoase și tratament medicamentos.

Prognostic

Majoritatea câinilor răspund bine la tratament dacă acesta este administrat la timp. Totuși, recuperarea după arsuri interne ale gurii sau sistemului digestiv poate dura câteva săptămâni.

Cum putem preveni aceste pericole

Cea mai simplă și eficientă măsură este să ținem animalele în interior, într-un spațiu sigur, pe durata spectacolelor de artificii. Câinii cu fobie de zgomote puternice pot încerca să evadeze, să spargă uși sau geamuri și să fugă de acasă. Odată ajunși pe stradă, riscul de a fi loviți de mașini sau de a se pierde este foarte mare, așa că monitorizarea lor este vitală.