Jennifer Lawrence și-a pus fanii în cap, după ce a declarat că a renunțat la câinele său pentru că i-a mușcat fiul: „Nu ar trebui să mai dețină niciodată animale” (VIDEO)

Actrița Jennifer Lawrence a dezvăluit că a renunțat la câinele său, adoptat în 2017, după ce acesta i-a mușcat fiu cel mic. Fanii au reacționat în urma declarațiilor, fiind dezamăgiți de gândirea vedetei de la Hollywood.

Jennifer Lawrence a renunțat la câinele său, după ce copilul i-a fost mușcat

Câștigătoare a unui premiu Oscar, Lawrence, în vârstă de 35 de ani, a făcut mai multe afirmații în seara premierei noului film în care joacă, Die My Love. În cadrul unor întrebări legate de viața personală, actrița a recunoscut că după nașterea celor doi copii ai săi, gândirea în ceea ce privește deținerea de câini i s-a schimbat radical. Astfel, ea a decis să renunțe la câinele ei chihuahua, Prințesa Pippi Șosețica.

În interviul cu Josh Horowitz, Lawrence a dezvăluit că a fost nevoită să renunțe la câine din cauza unui incident nefericit.

„Unul dintre ei l-a mușcat pe fiul meu și asta m-a făcut să vreau să distrug toți câinii. Am zis pur și simplu: «O să te scot afară pe tine și pe nenorocita ta de familie și pe nenorociții tăi de prieteni».

După ce am avut un copil, câinii au devenit atât de înfricoșători. E aproape ca și cum nu aș mai recunoaște câinii acum. Adică îi văd doar ca pe o amenințare”, a declarat actrița, care a menționat că chihuahua-ul se află acum la părinții ei, fiind bine și în siguranță.

Fanii au reacționat dur

În urma acestor afirmații exagerate, dar destul de obișnuite din partea lui Lawrence, iubitorii de câini și fani ai vedetei s-au sesizat pe internet.

„Uau. E extrem de tulburător”, „N-ar trebui să dețină niciodată câini sau animale de companie dacă gândește așa”, „Este foarte regretabil și foarte dezamăgitor”, „Mi-aș fi dorit să se fi gândit cât de mult va afecta acest lucru criza cu care se confruntă câinii și salvatorii de animale din întreaga lume”, „Nu, nu cred că a vrut să spună că ar răni vreodată un câine, dar limbajul ăsta le minimalizează viața, alimentează frica și are consecințe reale pentru animalele care deja plătesc prețul eșecului uman”, „Am gemeni, iar câinii mei sunt o familie pentru totdeauna. Suntem o haită împreună. O casă plină de dragoste, respect, loialitate și timp dedicat tuturor. Fă-o mai bine, Jennifer”, sunt câteva dintre comentariile adăugate la videoclipul cu declarațiile actriței.

De menționat este faptul că, în ciuda declarațiilor nefericite, reacția mamei Jennifer Lawrence nu este deloc neobișnuită. Un studiu din 2019 a arătat că, în medie, există nu mai puțin de 337.000 de vizite la departamentele de urgență pentru mușcături cu câine în fiecare an, majoritatea internărilor fiind ale copiilor cu vârste de sub cinci ani.

