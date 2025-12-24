În Ajunul Crăciunului, magia sărbătorilor se simte mai ales în prezența celor care nu cer nimic, dar oferă totul: animalele. Pentru cititorii Pets & Cats, iubitori de suflete cu blană, persoane publice care trăiesc zilnic această legătură specială au transmis mesaje pline de căldură, responsabilitate și iubire. De la grija pentru animăluțele speriate de zgomote, la îndemnul de a adopta și a fi mai buni, aceste urări vorbesc despre un Crăciun trăit cu inima deschisă, în liniște, respect și recunoștință pentru cei care ne iubesc necondiționat.

Irina-Margareta Nistor, „vocea filmelor”, critic de film și traducătoare emblematică a anilor ’80, trăiește de peste doi ani alături de pisicuța MissT, cea care îi luminează zilnic viața și îi ține companie inclusiv la vizionările de filme. Iubitoare declarată de animale, Irina-Margareta Nistor a transmis pentru cititorii Pets&Cats un mesaj profund, în stilul său inconfundabil, presărat cu referințe cinematografice, dar și cu un ferm semnal de alarmă privind folosirea petardelor în această perioadă, un adevărat coșmar pentru animalele de companie.

Reporter: Ce înseamnă pentru voi magia sărbătorilor?

Irina-Margareta Nistor: Nu cum înțeleg mulți copii cuvântul „magiun”, care li se pare că înseamnă magie, deși, recunosc, este o carte nemaipomenită, Cornulețe de magiun. O poveste de Crăciun. Dar magia adevărată înseamnă să îi ai pe lângă tine animăluțele casei. Patrupedele, sau ce vreți voi, merge și un peștișor, hai, treacă de la mine.

Să nu uitați însă un lucru: ele poate nu știu să-i scrie lui Moș Nicolae sau lui Moș Crăciun, dar simt foarte bine ce își doresc. Uite, vezi? Deja e foarte atentă… MissT. Să nu mă supere, pentru că dacă nu intervin eu pe lângă Moș Crăciun și dacă nu apare ceva și pentru ea sub brad, atunci, categoric, nu merită nimeni niciun cadou anul acesta. Asta să vă gândiți fiecare: la animăluțul vostru.

Apropo, cum îl cheamă pe cățelul din Ramon de Crăciun? Zgubi! Zgubi, Zgubi… Ați văzut? Avem acolo de toate și două fete minunate. Așa că, după ce ne punem și cravata galbenă, putem sta liniștiți, să ne uitam la televizor, și dacă aud o singură pocnitoare… V-a luat naiba la anu’! Serios!

Deci, țineți-vă de cuvânt și nu ne mai chinuiți. Patrupedele noastre ne iubesc mai mult decât oricine pe lume. Și noi pe ele. MissT… Sărbători fericite! A încheiat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Irina-Margareta Nistor.

Mirabela Dauer, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești, mărturisește că nu există iubire mai sinceră și mai necondiționată decât cea a unui câine. Rămasă astăzi alături de Lucky, prietenul ei de 14 ani și sprijinul zilnic, artista poartă în suflet amintirea lui Bonzo și a lui Zaza, parte din familia sa pentru mulți ani. Durerea despărțirii nu a șters însă legătura profundă creată în timp, iar dragostea primită de la ei continuă să trăiască în amintiri și în inimă. Cu aceeași sensibilitate, Mirabela Dauer transmite un gând de sărbătoare cititorilor Pets & Cats, din partea ei și a lui Lucky.

Mirabela Dauer: Mirea și cu Lucky vă spun sărbători frumoase, binecuvântate, cu belșug, cu pace, cu liniște și iubire, a încheiat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Mirabela Dauer.

Ioana Cosma, jurnalist sportiv cu o carieră solidă și una dintre cele mai respectate și profesioniste femei din fotbalul românesc, este, dincolo de ecran, un om cu o inimă uriașă. Mare iubitoare de animale, Ioana nu doar vorbește despre empatie, ci o trăiește zi de zi. Este președinta Asociației „Dreptate pentru Animale” și un exemplu de implicare autentică, oferind grijă, protecție și iubire unui adevărat adăpost de suflete: cățeii Norocel, Maxi, Brâncușa, Cora, Cioco, Păpușa și Terry, alături de pisicile Bobiță, Alba și Șumudică. Pentru Ioana Cosma, casa plină nu înseamnă zgomot, ci iubire, responsabilitate și speranță.

Ioana Cosma: Nu există nimic mai frumos de sărbători decât să ai casa plină. Iar casa mea este plină de multă iubire. Sunt fericită să fiu mămica a șapte căței și a trei pisici. Cel mai recent suflet care s-a alăturat familiei noastre este Terry și a venit din Teleorman, chiar înainte de Crăciun. Cu prietenii și cei apropiați, Crăciunul este altfel. Vă rog un singur lucru: nu folosiți petarde și artificii. Nu e locul lor pe stradă. Chiar dacă se mai organizează, încet-încet evoluăm să sărbătorim altfel, pentru că animalele se sperie, și nu doar ele, ci și copiii. Pentru o lume mai bună, haideți să ne bucurăm de sărbători cu liniște și iubire. Să ne spunem la mulți ani și să întâmpinăm Anul Nou fericiți, fără petarde, fără artificii, dar cu foarte multă dragoste, a încheiat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Ioana Cosma

Cântăreața Denis Ștefănescu trăiește sărbătorile cu sufletul plin, înconjurată de iubirea prietenilor necuvântători. Animalele îi aduc liniște, echilibru și bucurie, iar amintirea lui Piky, primul ei animal de companie, rămâne vie în inima artistei. Cu gând bun și recunoștință, Denis transmite un mesaj de Crăciun plin de căldură și iubire.

Denis Ștefănescu: Vă dorim un Crăciun fericit, un Crăciun plin de căldură și de iubire, iubire împărtășită cu cei care ne fac viața frumoasă fără să ne spună niciun cuvânt. Sărbători binecuvântate! – a încheiat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Denis Ștefănescu

Marga Bălan, fondatoarea primei școli de Pilates din România, a ales să transforme revolta față de nedreptățile din jur într-o formă constantă de implicare. De ani buni, salvează animale din propriile puteri și este alături de Anda Murgu, femeia care are grijă de peste 500 de suflete într-un adăpost construit din sacrificiu, muncă și iubire necondiționată. Pentru Marga, sărbătorile nu înseamnă doar lumină în case, ci și responsabilitate față de cei care nu au voce, iar mesajul ei este un îndemn sincer la bunătate și adopție conștientă.

Marga Bălan:Deschide ușa, creștine, și adoptă responsabil, cu iubire și respect pentru animale. Sunt Marga Bălan și fac sport pentru animale și pentru oameni, pentru suflete dragi. Îți doresc ca în aceste zile să ai lumină în casă și în suflet. Fii mai bun, îndrăznește și adoptă!

Anda Murgu: Sunt Anda Murgu, de la Asociația Suflete Dragi. Vă dorim tot ce ne dorim nouă mai bun în noul an care vine. Fiți mai buni cu animalele, ajutați-le și faceți tot posibilul să le fie și lor bine. Vă urăm un An Nou fericit și sărbători fericite! Să fiți iubiți! – au încheiat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Marga Bălan și Anda Murgu.