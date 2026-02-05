Gigantul internațional Mars Petcare anunță o investiție majoră în industria hranei pentru animale de companie, prin construirea unei noi fabrici în regiunea Almaty, din sud-estul Kazahstanului. Proiectul, realizat în urma unui acord cu Ministerul Agriculturii din Kazahstan, are o valoare de 185 de milioane de dolari (aproximativ 170 de milioane de euro).

Noua unitate de producție este programată să își înceapă activitatea în 1 ianuarie 2031 și va avea o capacitate impresionantă de 100.000 de tone de hrană pentru animale pe an.

O investiție strategică în industria pet food

Reprezentanții Mars au declarat că sunt în prezent în discuții cu autoritățile locale pentru a identifica cele mai bune soluții de sprijinire a dezvoltării sustenabile a industriei de pet food în Kazahstan, notează GlobalPETS.

Construcția fabricii este așteptată să înceapă la mijlocul anului 2026, iar lucrările, împreună cu punerea în funcțiune a echipamentelor, vor fi finalizate până la 31 decembrie 2030.

Impact economic și locuri de muncă noi

Odată devenită operațională, fabrica Mars Petcare va crea aproximativ 200 de locuri de muncă, dintre care cel puțin 85% vor fi ocupate de cetățeni kazahi. Autoritățile au anunțat, de asemenea, că sunt prevăzute programe de formare profesională și dezvoltare a competențelor pentru angajați.

Oficialii guvernamentali subliniază că acest proiect va contribui semnificativ la:

dezvoltarea industriei de procesare din Kazahstan,

extinderea gamei de produse locale cu valoare adăugată mare,

crearea unei baze de producție durabile în regiune.

Parte dintr-un plan amplu de dezvoltare regională

Noua fabrică face parte din Planul General Alatau, un proiect pe termen lung care vizează dezvoltarea unui nou district în apropiere de Almaty, cel mai mare oraș al țării.

Prima etapă a planului, programată pentru perioada 2026–2027, include 21 de proiecte cu o valoare totală de 365,1 miliarde tenge (aproximativ 760 de milioane de dolari). A doua etapă, planificată pentru 2028–2030, cuprinde 9 proiecte, în valoare de 312,5 miliarde tenge (circa 650 de milioane de dolari).

Mars Petcare își consolidează poziția pe piața globală

Această investiție confirmă strategia Mars de a-și extinde prezența pe piața globală de hrană pentru animale de companie, într-un context în care tot mai mulți oameni acordă atenție nutriției, calității și sustenabilității produselor pentru animalele lor.