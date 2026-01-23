Max, câinele polițist, a împlinit 10 ani. Cum l-a serbat Ministerul Afacerilor Interne pe eroul mereu la datorie (VIDEO)

Ministerul Afacerilor Interne îl sărbătorește astăzi pe Max, câinele polițist care a împlinit 10 ani. Eroul blănos, mereu la datorie alături de stăpânul și colegii săi, s-a bucurat de mai multe surprize.

Max, câinele polițist, a împlinit 10 ani

Potrivit unei postări a MAI pe Facebook, „astăzi este despre Max!”.

„Astăzi sărbătorim 10 ani de viață și o carieră impresionantă a celui care este mereu gata de misiune, indiferent de oră sau de vreme – MAX, câinele polițist din cadrul IPJ Gorj – Serviciul Criminalistic”, au scris oamenii legii pe rețeaua de socializare în onoarea colegului lor necuvântător, dar extrem de dedicat meseriei sale.

MAI a descris pe scurt și cei zece ani de carieră ai lui MAX, spunând că acest deceniu „înseamnă urme descoperite, misiuni duse la capăt, parteneriate puternice și o loialitate care nu se învață – se simte”.

Alături de acest text, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au pregătit și un scurt filmuleț în care Max este surprins în timp ce primește un tort frumos decorat din partea stăpânului său. Câinele polițist a primit și un coif festiv, dar și numeroase urări din partea colegilor și iubitorilor de animale.

În câteva fotografii, Max era pui sau lua parte la primele sale misiuni de câine polițist. Acum, după zece ani de meserie, câinele se poate gândi deja la pensionare, însă până atunci se mai bucură de acțiunea din teren și de misiunile care nu se termină, de fapt, niciodată.

