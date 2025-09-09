Meseria de îngrijitor de câini a devenit legală în România. INTERVIU cu Radu, tânărul care transformă pasiunea pentru animale în carieră: „Munca mea capătă valoare”

România face un pas important în direcția recunoașterii meseriilor dedicate animalelor de companie: ocupația de îngrijitor de câini a fost introdusă oficial în nomenclatorul meseriilor. Dacă până acum, grija pentru câini era privită fie ca o pasiune personală, fie ca o activitate informală prestată de persoane fizice, în prezent se creează un cadru legal și organizat, menit să răspundă cererii tot mai mari din piață.

Meseria de îngrijitor de câini, recunoscută oficial în România

Decizia vine pe fondul unei schimbări de mentalitate: pentru tot mai mulți români, câinii nu mai sunt doar animale de companie, ci membri ai familiei. Piața serviciilor pentru patrupede este în plină dezvoltare, iar în marile orașe, cererea depășește adesea oferta.

Cum obții calificarea

Pentru a lucra ca îngrijitor de câini, va fi necesar un curs acreditat de Ministerul Muncii. Acesta va include module variate, de la comportament canin și tehnici de socializare, până la gestionarea situațiilor dificile și acordarea primului ajutor veterinar.

La final, absolvenții obțin o diplomă recunoscută la nivel național, care le va permite să profeseze în centre specializate, hoteluri pentru animale sau pe cont propriu, ca persoane fizice autorizate.

Care sunt prețurile

Tarifele pornesc de la 40 de lei/zi și pot ajunge la 100 de lei, în funcție de talia câinelui și de serviciile incluse. Cei care merg la domiciliul patrupedului cer aproximativ 90 de lei/zi, iar pentru perioade mai lungi se oferă reduceri.

Până acum, serviciile de acest tip erau oferite de centre private sau persoane fizice, adesea fără contracte, fără fiscalizare și fără un standard clar de pregătire. Odată cu introducerea ocupației de îngrijitor de câini, autoritățile doresc să creeze o piață reglementată, în care atât animalele, cât și clienții să beneficieze de siguranță și transparență.

„Nu avem control asupra persoanelor fizice. Mi-e clar, însă, că atunci când vorbim despre pensiuni, hoteluri canine, centre își desfășoară legal activitatea în baza unui contract de muncă. Actualizarea clasificării ocupațiilor din România se face întotdeauna la solicitarea utilizatorilor, care vin cu o documentație în spate”, a declarat Ana Rădulescu, director general în cadrul Ministerului Muncii, la ȘtirileProTV.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, am stat de vorbă cu Radu., un tânăr de 27 de ani care lucrează ca îngrijitor de câini și care intenționează să urmeze cursul acreditat.

Pets&Cats: Cum ai primit vestea că îngrijitorul de câini a devenit o meserie oficială?

Radu: Mă bucur foarte mult. Eu fac asta de aproape trei ani, dar până acum eram într-o zonă „gri”: clienții mă plăteau pe încredere, nu aveam niciun cadru legal. Faptul că meseria este recunoscută oficial înseamnă că munca mea capătă valoare, iar clienții vor avea mai multă siguranță.

Pets&Cats: Care crezi că va fi cel mai mare avantaj pentru tine?

Radu: În primul rând, calificarea. Nu toată lumea știe să controleze un câine anxios sau agresiv. La cursuri vom învăța tehnici noi, iar asta înseamnă că atât câinii, cât și stăpânii lor vor fi mai protejați. În plus, cred că vom scăpa de concurența neloială, adică de persoanele care cer bani, dar nu au experiență și nu oferă siguranță.

Pets&Cats: Cum arată o zi obișnuită pentru tine?

Radu: În general am 2-3 câini în grijă. Îi plimb de două ori pe zi, mă joc cu ei, le respect programul de masă și, cel mai important, îi fac să se simtă ca acasă. Uneori e greu, mai ales cu cei mari sau cu probleme comportamentale, dar satisfacția e enormă.

Pets&Cats: Crezi că această meserie poate fi o carieră pe termen lung?

Radu: Da, categoric. Piața e în creștere, oamenii sunt tot mai atenți la fericirea animalelor. Dacă faci meseria cu pasiune, îți poți construi un business stabil. Pentru mine nu e doar un job, ci o responsabilitate uriașă. Fiecare câine are personalitatea lui și trebuie să-l tratezi cu respect și afecțiune.