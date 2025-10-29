Metoda oamenilor de știință pentru un somn bun implică animalele de companie. De ce câinele tău e cel mai bun medicament împotriva insomniei / Studiile au ajuns la aceeași concluzie

Mulți stăpâni dorm cu animalele de companie în pat, în timp ce alții nu ar face-o niciodată, în ciuda afecțiunii pentru câinele lor, din cauza igienei, a spațiului din pat sau a posibilelor insomnii. Cu toate acestea, un studiu a arătat că tovărășia canină pe timp de noapte ar putea îmbunătăți calitatea somnului, ar putea fi mai pozitivă decât dormitul cu un partener și chiar ar putea oferi beneficii pentru sănătatea mintală.

De ce este bine să dormi cu câinele tău

Mai multe cercetări au demonstrat beneficiile animalelor de companie pentru sănătatea mintală. Un studiu din 2017, publicat în BMC Psychiatry, a arătat că proprietarii de câini cu tulburări mintale severe și-au îmbunătățit starea de sănătate datorită prietenilor blănoși.

Dormitul cu un câine este util în gestionarea anxietății și depresiei, deoarece oferă un sentiment de siguranță, confort și afecțiune. De fapt, un studiu din 2015, publicat în Applied Developmental Science, a constatat că acei copii care au crescut cu animale de companie au avut mai puține simptome de anxietate și stres.

Potrivit cercetării, persoanele care își împart patul cu câinii lor au tendința de a adormi mai devreme, au somnul liniștit și nu se trezesc peste noapte. Institutul European al Somnului subliniază, de asemenea, că dormitul cu câinii ajută la scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului.

Ce riscuri există

Agenția europeană avertizează, de asemenea, cu privire la potențialele riscuri pentru sănătate ale dormitului cu animale de companie. Chiar dacă sunt vaccinate și au o sănătate bună, patrupedele pot transmite infecții cauzate de purici, căpușe și chiar acarieni, precum și alte bacterii, virusuri sau paraziți care fac parte din flora lor naturală, dar reprezintă un pericol pentru oameni.

Linsul și sărutul câinilor, deși sunt semne de afecțiune, cresc riscul de infecții precum ciuperci, bacterii și paraziți ca anchilostomiaza, dar și probleme respiratorii și alergii.