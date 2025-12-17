Un videoclip postat pe Instagram surprinde o scenă desprinsă parcă dintr-un film pentru copii: o gașcă întreagă de puiuți Labrador — maro și negri — aleargă fericiți spre obiectivul camerei, cu lăbuțele lor mici tropăind pe asfalt.

Soarele cade perfect peste ei, iar undeva în spate se vede crescătorul lor, care îi lasă să își urmeze instinctul natural: acela de a… urma tot ce pare interesant.

Ochii mari, urechiușele vibrând și mersul acela de „bebeluș canin”

Videoclipul este irezistibil pentru că surprinde exact perioada aceea magică în care puiuții de câine:

descoperă lumea,

își caută reperele,

și sunt gata să exploreze tot ce se mișcă.

View this post on Instagram A post shared by Labradorzucht vom Treenetal (@labbis.vom.treenetal)

Fiecare dintre ei pare să spună:

„Stai! Venim! Să nu pleci fără noi!”

Cățelușii maronii prind repede avânt, cei negri vin lipiți de ei, iar unii se apropie atât de mult de cameră încât le vezi mustățile tremurând.

Reacțiile oamenilor? Un ocean de topiri colective

Comentariile la videoclip sunt pline de energie:

„Așa arată fericirea care vine în valuri mici și pufoase!”

„Mi-aș dori să mă trezesc în fiecare dimineață cu așa întâmpinare.”

„Cea mai drăguță patrulă din lume!”

Mulți crescători explică faptul că puiuții de Labrador sunt printre cei mai sociabili câini, iar acest comportament — de a merge în grup spre un stimul — este absolut firesc.

Dacă există vreun „tratament” pentru zile gri, acest videoclip este exact asta.