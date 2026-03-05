Un minor de 15 ani a fost reţinut şi ulterior plasat sub control judiciar pentru furt calificat, bunurile sustrase de acesta fiind găsite cu ajutorul unui câine de urmă, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Detalii despre furt și reținere

Potrivit acesteia, din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că băiatul de 15 ani, în noaptea de 2 spre 3 martie, ar fi pătruns în locuinţa unei femei de 75 de ani, din comuna Băleşti, prin escaladarea gardului, de unde ar fi sustras două televizoare, un laptop şi borsetă.

“Acesta, la data de 3 martie, fiind bănuit de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore (…). La data de 4 martie, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Târgu Jiu l-au prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu (…), faţă de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, a precizat Miruna Prejbeanu.

Bunurile recuperate cu ajutorul câinelui Gica

Toate bunurile au fost găsite de poliţişti, în urmă unor activităţi specifice de căutare, cu ajutorul câinelui de urmă Gica şi, ulterior, restituite părţii vătămate.

Gica este o femelă în vârstă de doi ani şi opt luni şi face parte din echipa Serviciului Criminalistic.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi luarea măsurilor legale.