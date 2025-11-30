Moment special la nunta premierului australian Anthony Albanese cu Jodie Haydon. Inelele au fost aduse de Toto, câinele prim-ministrului (FOTO + VIDEO)

Premierul australian Anthony Albanese s-a căsătorit cu partenera lui, Jodie Haydon, la Canberra, devenind astfel primul lider australian care face acest lucru în timpul mandatului, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Nuntă la nivel înalt în Australia: Premierul Anthony Albanese și Jodie Haydon și-au unit destinele

Ceremonia a avut loc sâmbătă după-amiază la reşedinţa oficială a lui Albanese, The Lodge, în prezenţa unui grup restrâns de rude şi prieteni apropiaţi, printre care se aflau fiul lui Albanese, Nathan, şi părinţii lui Haydon, Bill şi Pauline.

„Suntem absolut încântaţi să împărtăşim dragostea şi angajamentul nostru de a ne petrece viaţa împreună, în faţa familiei şi a prietenilor apropiaţi”, au transmis Albanese şi Haydon.

Toto, câinele prim-ministrului australian, a dus verighetele

Cuplul a fost căsătorit de un oficiant din NSW Central Coast şi şi-a scris propriile jurăminte. Haydon a fost condusă la altar de părinţii ei, pe melodia lui Ben Folds, The Luckiest. Haydon a purtat o rochie creată de designerul din Sydney Romance was Born, iar costumul primului ministru era de la MJ Bale. Verighetele au fost achiziţionate de la Cerrone Jewellers din Leichhardt, Sydney.

Nepoata lui Haydon, Ella, în vârstă de cinci ani, a fost fetiţa care a dus flori, iar câinele lui Albanese, Toto, a fost cel care a dus verighetele. Martorii au fost fratele lui Haydon, Patrick, şi verişoara lui Albanese, Helen Golden.

Dansul mirilor pe melodia lui Frank Sinatra

După ceremonie, cuplul a păşit pe melodia lui Stevie Wonder, „Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)”. Primul lor dans a fost pe melodia „The Way You Look Tonight” a lui Frank Sinatra. Cuplul va petrece luna de miere în Australia. Detaliile nunţii au fost păstrate cu stricteţe de biroul liderului Partidului Laburist. Costurile sunt suportate de cuplu.

Nunta are loc după ultima zi de şedinţă a parlamentului australian pentru 2025, vineri, şi la şase luni de la victoria zdrobitoare a lui Albanese în alegeri. Printre invitaţi s-au numărat trezorierul Jim Chalmers şi soţia sa, Laura, ministrul de externe Penny Wong, ministrul finanţelor Katy Gallagher, secretarul naţional al ALP Paul Erickson şi şeful de cabinet al prim-ministrului, Tim Gartrell.

Cum s-au cunoscut mirii

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de cinci ani, la un eveniment public în orașul Melbourne. Albanese i-a cerut mâna lui Haydon pe balconul Lodge, de Ziua Îndrăgostiţilor, în februarie 2024, după o cină la un restaurant popular din Canberra. El a creat un inel de logodnă personalizat pentru această ocazie. Haydon l-a însoţit periodic pe Albanese la evenimente publice, în călătorii oficiale în străinătate şi în timpul campaniilor electorale.

Jodie Haydon nu este fană a aparițiilor media

Mai timidă în faţa mass-media decât partenerele altor politicieni, ea a preluat unele dintre rolurile tradiţionale ale soţiei prim-ministrului, inclusiv cel de patron principal al Galeriei Naţionale de Portrete din Canberra.

Albanese s-a despărţit de fosta sa soţie, fostul vicepremier al New South Wales, Carmel Tebbutt, în 2019. Cuplul a fost căsătorit aproape două decenii.

Detalii despre mireasa lui Anthony Albanese

Haydon lucrează pentru Asociaţia Serviciilor Publice din NSW şi a deţinut anterior funcţii în sectorul pensiilor. S-a născut în Bankstown, Sydney, din părinţi profesori, dar a crescut pe Coasta Centrală.

Cuplul s-a cunoscut când Haydon a strigat „Up the Rabbitohs” în timp ce Albanese vorbea la un eveniment în Melbourne în 2019, o referire la echipa sa preferată de rugby, South Sydney Rabbitohs. Ea s-a prezentat liderului opoziţiei de atunci, înainte ca ei să se conecteze pe reţelele de socializare.

„I-am trimis un mesaj privat”, a povestit ea într-un interviu. „El avea un profil public, iar eu nu, aşa că ştiam că amândoi eram fani ai aceleiaşi echipe de fotbal, că amândoi iubeam zona de vest a oraşului şi cred că i-am scris în mesajul direct: «Hei, amândoi suntem singuri»”.

Începutul relaţiei lor a coincis cu perturbările cauzate de Covid-19 în Australia. Haydon l-a lăudat pe Albanese pentru „compasiunea şi bunătatea” lui.

„El respectă independenţa mea, dar este şi amabil şi atent”, a spus ea înainte de alegeri. Albanese a declarat luna aceasta că cei doi nu au avut timp să repete primul lor dans pentru recepţia de nuntă. „Va fi minunat”, a spus el. „Va fi doar o ocazie pentru noi de a ne exprima dragostea şi de a ne petrece restul vieţii împreună în faţa familiei şi a prietenilor”, a adăugat premierul.