Mutație genetică neobișnuită: Motanul cu patru urechi care face furori online (VIDEO)

Claudiu Surmei 26 februarie 0 comentarii
Motan negru cu patru urechi Sursa foto: Captură video

Un motan aflat în plasament temporar în statul american Alabama a devenit celebru pe internet datorită unei trăsături genetice extrem de rare: are patru urechi.

Dobby, motanul cu patru urechi

Dobby, un motănel negru în vârstă de 7 luni, s-a născut cu un set suplimentar de pavilioane auriculare, care arată ca o a doua pereche de urechi, mai mici. Aspectul său neobișnuit i-a cucerit rapid pe iubitorii de animale din întreaga lume, notează UPI.

Potrivit lui Stephanie Brown, care îl are în grijă pentru organizația Kitty Kat Haven and Rescue, urechile suplimentare nu îi afectează sănătatea. Auzul motanului este normal, iar medicii veterinari nu au descoperit probleme asociate acestei mutații. În plus, Dobby are și o coadă scurtă și ușor ondulată, o altă particularitate care îl face și mai special.

Motanul a devenit o mică vedetă online după ce Stephanie a publicat fotografii și videoclipuri cu el pe platformele Instagram și Reddit, unde imaginile au fost distribuite masiv și au strâns mii de reacții.

Înainte de a fi dat spre adopție, Dobby va avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru corectarea unei mușcături incorecte. După recuperare, el va fi disponibil pentru adopție prin intermediul organizației care l-a salvat.

Povestea lui demonstrează încă o dată că animalele cu trăsături neobișnuite pot duce vieți perfect normale — și pot aduce enorm de multă bucurie oamenilor care aleg să le ofere o casă.

Sursa foto: Captură video

