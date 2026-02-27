Nimeni nu știe exact când a apărut prima pisică la Centrul Academic Landrum, dar motivul pentru care a rămas este clar. Studenții de la Northern Kentucky University s-au atașat rapid de motanul portocaliu, pe care l-au numit Morris. I-au adus gustări, jucării, un bol cu apă și un loc de dormit.

Curând, alte patru pisici s-au alăturat lui Morris. Hrănirea a devenit regulată, iar adăposturile mai elaborate. Un student a construit un „condo” pentru pisici, altul a amenajat corturi încălzite pentru iarnă.

Viața pisicilor de la Landrum părea perfectă, până când administrația universității a decis că trebuie să plece, invocând riscuri pentru sănătate și siguranță. Oficialii erau îngrijorați de părul de pisică, atragerea altor animale și intrarea pisicilor în clădire, notează Cincinnati.com.

Studenții se mobilizează

Vestea despre planul universității a declanșat reacții puternice. Studenții au creat contul de Instagram „The Cats of NKU” și s-au numit „Morris Nation”. O petiție pe Change.org, „Salvați pisicile de la Landrum”, a strâns 3.400 de semnături, reprezentând o parte semnificativă din cei 15.000 de studenți.

Henry Crawford, redactor-șef al The Northerner, spune că pisicile au devenit simbol pentru studenții stresați. Ele nu sunt doar o colonie de străini, ci animale de suport emoțional pentru întregul campus. Unii studenți au mărturisit că prezența lor i-a ajutat să treacă peste momente dificile, mai ales în timpul restricțiilor COVID.

Provocarea bolii

Toate pisicile sunt infectate cu Virusul Imunodeficienței Feline (FIV), care nu afectează oamenii, dar se poate transmite între pisici. Aceasta face adoptarea lor dificilă, motiv pentru care Landrum rămâne singurul lor cămin.

Soluție temporară

Administrația a propus mutarea pisicilor și a adăposturilor lângă un zid de sprijin, pentru a reduce riscurile de sănătate și siguranță. Pe termen lung, zona va trebui eliberată, dar studenții și profesorii caută o soluție care să mulțumească pe toată lumea, inclusiv pisicile.

Până atunci, rutina lor zilnică continuă: hrănire, apă proaspătă și mângâieri înainte de cursuri. Morris rămâne nepăsător la agitația din jur și se întinde seara într-un cort încălzit, pregătindu-se pentru încă o noapte pe campus.