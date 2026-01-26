Nu doar se alintă. Motivul real pentru care pisica te frământă cu lăbuțele / Veterinarii dezvăluie 10 semne de iubire din partea felinei

Pisica te frământă des cu lăbuțele în timp ce toarce, de parcă ar vrea să îți spună ceva? Medicii veterinari și specialiștii în comportamentul felinelor au aflat semnificația acestui gest. Aceștia au întocmit o listă cu 10 semne care își arată că animalul de companie te iubește.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Răspunsul la întrebarea „Mă iubește pisica mea?” este parțial corelat cu „Este fericită pisica mea?”. Dacă felina se simte bine în prezența ta, acest lucru este aproape sinonim cu iubirea. Pisica poate fi liniștită chiar și când nu ești lângă ei, dacă are încredere că te vei întoarce. Și acesta este un semn de iubire.

Cum îți arată pisica ta că te iubește

Clipește lent

Unul dintre cele mai evidente semne că pisica te iubește este când clipește lent. Acest gest se poate traduce că te „pupă” cu ochii și e ceva similar cu „te iubesc”. Dacă vrei să îi răspunzi pe limba ei, trebuie doar să procedezi la fel, căci te va înțelege, scrie Petscare.

Îți face cadouri

Evident că nu îți va dărui pantofii doriți, dar va face ceva din toată inima și care ar trebui să îți arate talentul său de vânător. Deși tu nu te bucuri la fel de mult atunci când vezi păsări sau șoricei morți, trebuie să îi apreciezi cadoul.

E comunicativă

Cu toate că vocalizarea poate fi o exprimare a problemelor de comportament, a durerii, tensiunii, stresului și a bolilor (surditate, senilitate, demență, boli ale glandei tiroide, boli ale sistemului nervos central, presiune arterială crescută etc.), mieunatul face parte din comportamentul normal al pisicilor. În plus, mieunatul pozitiv este o exprimare a faptului că felina te apreciază foarte mult.

Reține că unele rase sunt deosebit de comunicative. În acest caz, ia parte la conversație cu reacții pozitive.

Doarme lângă tine

În momentul în care pisica alege să nu doarmă în culcușul ei, ci se întinde pe birou când muncești, pe canapea sau în pat lângă tine, este clar: pisica te iubește și îți arată că vrea să fie aproape de tine.

Își expune cea mai vulnerabilă parte a corpului: burta

Acesta este unul dintre cele mai cunoscute semne că pisica te iubește. De dragul tău, devine vulnerabilă și defensivă. De asemenea, îți arată că are încredere deplină în tine, care merge mână în mână cu iubirea.

Stă pe tine

Atunci când pisica stă pe umerii, pieptul sau șoldurile tale, vrea să își transmită mirosul ei. Acesta este un comportament teritorial prin care transmite un mesaj olfactiv către ceilalți: este deja o felină în viața acestui om. Ea transmite întregii lumi că ești stăpânul ei.

Te linge

Dacă te linge, te consideră parte din familia sa felină și vrea să te îngrijească. Totodată, îți spune că te place. Așa că atunci când pisica îți arată acest comportament, poți să fii bucuros și onorat.

Are coada în semn de întrebare

Pisica ta ține coada sub forma unui semn de întrebare? Asta înseamnă că te iubește. Chiar și atunci când coada stă în sus denotă afecțiune, încredere și încredere.

Te frământă

Pisica are obiceiul de a frământa de pe vremea când era pisoi și voia să stimuleze producția de lapte a mamei. Dacă felina ta este adultă, frământarea arată satisfacție completă, bucurie și faptul că te adoră. Gestul ei este una dintre cele mai mari dovezi de iubire.

Se freacă de tine

Dacă pisica obișnuiește să se frece de picioarele tale, acest lucru înseamnă că te iubește mult. Frecatul de picioare înseamnă în limbajul felin că „Eu sunt a ta și tu ești al meu/a mea”.