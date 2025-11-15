Unele nume de animale sunt unice, altele se încadrează într-un trend, iar unele sunt folosite de generații întregi. Un studiu publicat recent de Rover, arată că cel mai important element al unui nume este sunetul și pronunția. Mai mult decât semnificația, contează lungimea, ritmul și melodicitatea numelui, pentru ca acesta să rezoneze cu animalul și să răspundă atunci când este strigat.

Importanța primelor litere din numele animalului

Potrivit studiului, cele mai comune litere întâlnite la un nume de câine sunt B, P și S, iar la pisici sunt C, B, M. Aceste consoane sunt ușor de recunoscut pentru animale și de aceea răspund mai rapid când le aud. Numele care încep cu sunete nefamiliare pot fi un impediment pentru animale, cele mai rare nume fiind cele care au la început X, U, Q.

Lungimea cuvântului

Cele mai uzuale nume de animale sunt cele cu două silabe. Acestea sunt cele mai ritmice și sunt cele mai ușor de pronunțat, mai ales de către copii. Baza de date a publicației Rover are printre primele poziții nume precum Max sau Jack, în timp ce denumiri precum Mr Biscuit cad la finalul listei. Studiul a descoperit că jumătate dintre părinți își lasă copiii să numească un câine sau o pisică, deoarece ei dau nume ușoare, scurte și care prind repede.

Sunetul de la finalul unui nume este și el important. Vocalele „i” și „e” dau un ton mai vioi numelui și animalul le aude mai ușor, mai ales câinii. Vocalele „a” și „o” dau senzația de un ton cald și afectuos, ceea ce îi dă animalului senzația de încredere în stăpânul său.

Deși nu par, numele oferite câinelui sau pisicii întăresc legătura dintre om și prietenul său blănos. Un expert Rover a declarat: „Poate noi credem că le alegem pentru că sună drăguț, dar de fapt decidem ce sună mai bine pentru animalul nostru.”

