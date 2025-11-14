O artistă ingenioasă „micșorează” animalele de companie în replici adorabile. Tânăra de 29 de ani a transformat un hobby într-o afacere de succes

O artistă din Washington, DC, confecționează animale din lână după versiunea reală a patrupedelor. Alyson Gurney, în vârstă de 29 de ani, este creierul din spatele Little Felted Friends, afacerea de „clonare” a animalelor de companie. În loc de laboratoare științifice, Alyson mânuiește un ac, un ghem de lână și multă răbdare pentru a crea versiuni miniaturale ale prietenilor necuvântători.

Când dragostea pentru animale se transformă în artă

Câini, pisici, arici, cai…Gurney îi poate micșora într-un sosie care încape în palma: „Animalele au fost întotdeauna familia mea”, a declarat Alyson pentru WTJ.

Călătoria ei în lumea „animalelor de buzunar” a început în 2018 cu Drift, un cățeluș salvat pe care îl numește cel mai bun prieten al ei și vânător profesionist de veverițe.

Nesigură de următoarea sa mișcare în carieră, Gurney a făcut un ghem de lână după chipul lui Drift și, spre surprinderea ei, a funcționat. Prietenii și-au dorit la fel, apoi prietenii prietenilor. Acum, are o listă de așteptare de străini disperați să dețină o versiune în miniatură a animalului de companie.

Fenomenul animalelor din lână

Clienții trimit fotografii cu animalele lor de companie — cu cât mai caraghioase, cu atât mai bine — împreună cu detalii ciudate, cum ar fi „își înclină capul doar spre stânga” sau „zâmbește când plănuiește ceva”. Apoi Gurney „coase” aceste indicii în minte, ia niște lână din Noua Zeelandă și o înțeapă pentru a-i da formă.

Munca ei este migăloasă, dar, în cele din urmă, iese la iveală o replică minusculă. Și surpriza: fiecare dintre ele ascunde o inimioară de lână: „Nimeni nu o vede, dar proprietarul știe că e acolo”, spune ea.

Adevărata distracție e atunci când clienții își pozează prietenul de lână lângă cel real. Gândește-te la câini uriași care se apleacă deasupra gemenilor lor de dimensiuni reduse sau la pisici care se uită urât la clonele lor de lână ca și cum tocmai și-ar fi întâlnit dublura malefică.

„Pisicile erau dificile”, recunoaște Gurney. „Am exersat în secret până le-am reușit. Acum sunt printre preferatele mele”.

De la câini morocănoși sau pisici elegante, misiunea lui Alyson este simplă: să facă animale de companie de buzunar.