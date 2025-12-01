O cățelușă cu 7 pui, atacată cu ciocanul de stăpân. Autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea animalelor

Șapte căței și mama lor au fost primiți de RSPCA după ce cățelușa a fost atacată cu un ciocan. Polițiștii au luat animalele dintr-o casă din Doncaster (Marea Britanie) după ce proprietarul lor a recunoscut că a rănit patrupeda.

Act de cruzime față de o cățelușă cu șapte pui

Toți opt sunt acum îngrijiți de organizația caritabilă, iar cei șapte căței – numiți Blue, Duke, Edward, Maria, Melody, Piper și Ruset – urmează să fie promovați pentru adopție în curând, scrie BBC.

Un purtător de cuvânt al RSPCA a declarat: „Sperăm să dăm cățeii unor proprietari care ar fi dornici să adopte, dar ar putea dura puțin mai mult cu Roxy, deoarece încă are rana la cap și vrem să ne asigurăm că se simte bine”.

Cea mai recentă primire de câini la filiala RSPCA Doncaster și Rotherham sunt șapte suflete tinere abandonate în fața porților centrului pe 15 noiembrie, în timpul ciclonului Claudia. Personalul i-a numit pe căței Bram, Dave, Eddie, Marty, Oscar, Patrick și Wubbo și a spus că toți șapte au fost rezervați pentru noi familii.

Organizația caritabilă a declarat că se pregătește pentru o creștere a numărului de apeluri în această iarnă, salvatorii „făcând în prezent tot ce pot pentru a ajuta animalele care se confruntă cu cea mai gravă cruzime și neglijență”.

Prin urmare, RSPCA a lansat un apel pentru strângerea de fonduri pentru ca voluntarii săi să poată salva mai multe animale. Daniel Cartwright, directorul sucursalei, a adăugat: „În acest moment, animalele suferă. Câinii mor de foame în spatele ușilor închise, iar pisicile bolnave sunt lăsate fără tratamentul de care au nevoie. Alătură-te Marii Inițiative pentru Animale și oferă-le viețile pe care le merită”.