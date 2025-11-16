O familie din Arad speră într-un miracol de Crăciun! Oamenii oferă și o recompensă substanțială pentru Pufi, cățelul lor dispărut: „Suferim extrem de mult”

O familie din Arad plânge după cățelul care s-a pierdut la mijlocul lunii octombrie. Cățelul familiei, pe nume Pufi, în vârstă de 2 ani, a dispărut de acasă, iar părinții cred că cineva l-a luat. Ei speră că cine l-a luat îl va înapoia, pentru că acasă o fetiță de 8 ani, Karla, plânge neîncetat după prietenul ei cel mai bun.

Dispariția lui Pufi: o familie între speranță și durere

Disperare pentru o familie din Arad în preajma sărbătorilor. Pufi a dispărut pe data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, din localitatea Lipova, județul Arad, de pe strada Uituz. Oamenii îl caută neîncetat și cer ajutorul comunității – vor să-și petreacă sărbătorile împreună cu cel mic. Pufi avea la gât o zgardă albastră în momentul în care a dispărut.

Stăpâna lui Pufi, Costina, e disperată:” Acum suntem în postul Crăciunului și pierderea cățelului nostru ne-a afectat foarte mult. Pentru fetița mea, el era ca un frate, iar pentru mine era ca un copilaș – l-am crescut de când avea doar două săptămâni. Pentru noi, Pufi era parte din familie. Și pentru părinții mei, pentru întreaga familie, grija pentru el este mare.”, declară femeia cu lacrimi în ochi pentru PetsCats.ro.

Sute de kilometri cu mașina pe străzile din Lipova, zeci de kilometri parcurși pe jos, dar fără rezultat. Nici măcar recompensa anunțată, deloc mică – 500 de euro –, nu a făcut diferența. Familia nu renunță însă: îl vrea pe Pufi înapoi acasă, iar Karla plânge în continuu de când Pufi a ieșit pe poartă și nu s-a mai întors.

Cățelul care lipsește de acasă: fetița plânge, familia speră

“Mi-aș dori, măcar din suflet, să știm că este bine. Dacă cineva l-a luat și nu vrea să îl înapoieze, măcar să primim un semn că nu îi lipsește nimic. Ne dorim din toată inima să se întoarcă acasă sau, dacă nu, să știm că este bine, să avem un semn despre el. Suferim extrem de mult – fetița mea are dureri de burtică de când l-am pierdut, eu nu dorm noaptea și iau pastile ca să mă liniștesc. Aș dori din tot sufletul să aflăm detalii despre el sau ca cineva să ni-l aducă acasă.“, e mesajul Costinei.

Familia oferă o recompensă de 500 de euro pentru găsirea lui Pufi. Oamenii sunt rugați să dea o mână de ajutor pentru ca miracolul să se întâmple.