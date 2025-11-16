Obasi Lennox Mader a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare pentru violență împotriva animalelor, inclusiv pentru tentativa de strangulare a unuia dintre câinii săi. Acum, Obasi nu mai are voie să dețină animale de companie timp de cinci ani și este condamnat cu suspendare la închisoare.

Violența asupra animalelor continuă

Sage, câinele pe care Obasi a încercat să îl ucidă, a suferit răni multiple: o fractură la osul metacarpian de la picior, fracturi la coloană, dinți rupți, umflături la ochi, gât și cap. Celălalt câine al lui Obasi, Mr Green, a fost găsit în stare foarte gravă: craniul sfărmat și răni la coloană. Veterinarul care s-a ocupat de caz a constatat că Mr Green și Sage au fost loviți cu forță multă pentru a ajunge în această stare.

Protecția Animalelor din UK a fost chemată de vecinii lui Obasi, care au început să observe starea în care se aflau cei doi câini. Când autoritățile au ajuns la casa bărbatului, acesta era agresiv și nu coopera. Mr Green și Sage erau ascunși într-o cameră, speriați de oricine se apropia de ei.

Un inspector al Protecției Animalelor a descris pentru dogstodaymagazine , locuința lui Obasi ca fiind murdară, lipsită de alimente de bază pentru câinii săi. „Cred că atât Sage, cât și Mr Green sufereau fizic și psihic din cauza unor leziuni neaccidentale… în special din cauza prezenței unor răni pe ambii câini, aflate în diferite stadii de vindecare”, a declarat medicul veterinar care i-a tratat pe Sage și Mr Green. În plus, doctorul a mai precizat că Sage ar fi îndurat șapte zile de durere din cauza loviturilor și încă trei din cauza rănilor provocate de strangulare și dinții rupți.

Închisoare pentru agresor

Pentru faptele sale, Obasi a primit 20 de săptămâni în închisoare, cu suspendare pentru 18 luni și trebuie să urmeze un program de 10 zile de reabilitare. Nu poate contesta decizia de a deține animale de companie decât peste trei ani.

Din păcate, Sage a fost eutanasiat din cauza comportamentului agresiv și violent, iar Mr Green a fost adoptat de o nouă familie.

