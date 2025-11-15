Șoc în Ialomița: un polițist este acuzat că a împușcat o cățelușă. Ancheta a fost deschisă după apariția imaginilor VIDEO

Un polițist din Mureș, de la Secția Rurală Sighișoara, este acuzat că a împușcat cu o armă neletală o cățelușă în județul Ialomița. Familia cere dreptate pentru Luna, o cățelușă de doar un an și câteva luni.

Caz șocant în Ialomița

Inițial, polițiștii din comună l-au trimis pe proprietar să facă necropsia pe banii lui la DSVSA Ialomița, deși procedura prevedea cu totul altceva. A doua zi însă, polițiștii de la IPJ Ialomița s-au autosesizat și au demarat ancheta.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum polițistul George Zamfirescu merge cu mașina pe stradă, încetinește și apoi oprește. Cățelușa, care se afla pe drum, începe să schelălăie puternic și se refugiază în curte, unde, câteva zeci de secunde mai târziu, se prăbușește la pământ și moare. Familia a fost realmente șocată de cele întâmplate. În sat, polițistul este cunoscut ca o persoană căreia nu îi plac câinii și pisicile.

Ionuț Alexandru Ene, proprietarul cățelușei, s-a dus să îi ceară socoteală, iar polițistul i-a mărturisit că îi pare rău.

„Noi am fost absolut șocați, iar Ionuț, soțul meu, s-a dus la el și a discutat față în față. Domnul Zamfirescu i-a spus că îi pare rău, dar asta e. Practic, a recunoscut că el a omorât-o. Polițiștii din comună nu s-au sinchisit prea mult și ne-au trimis să facem necropsia pe banii noștri. Efectiv nu am știut ce să facem. Plângeam îngrozitor și am hotărât să o îngropăm în curte. După intervenția presei, polițiștii de la IPJ Ialomița au demarat ancheta, au deshumat-o pe Bella și au luat-o pentru necropsie”, spune Laura Georgescu.

“Noi nu avem nimic personal cu individul, dar vrem ca Lunei să i se facă dreptate. Mergem până în pânzele albe pentru ea. Luna era o cățelușă de doar un an și câteva luni, care s-a aciuat la noi în curte. Am mers și am sterilizat-o la Center of Hope, am tratat-o și am salvat-o de parvoviroză. I-am făcut toate poftele. Avea spațiul ei în casă, dar mai ieșea, ce-i drept, și pe stradă. Pentru că noi avem acolo casa bunicilor, în Ialomița, am avut muncitori aproape permanent. Luna era jucăușă, se juca cu toată lumea, nu cred că știa nici măcar să latre. Nu putem înțelege ce a fost în mintea lui”, a mai declarat pentru PetsCats.ro Laura Georgescu, „mama” Lunei.

Polițistul acuzat că a împușcat o cățelușă: imagini șocante cu un cuțit prins în plafonul mașinii

Pe de altă parte, PetsCats.ro a descoperit pe contul de TikTok al polițistului Zamfirescu mai multe videoclipuri incompatibile cu statutul profesional. Într-o postare anunță că vrea să cumpere un pistol Glock, iar într-o altă filmare apare cu un cuțit cu lamă lungă, prins în plafonul mașinii.

Familia Lunei nu renunță la demersurile juridice și îl va acționa în instanță. De asemenea, Asociația „Dreptate pentru Animale” va face toate demersurile necesare pentru ca Luna să primească dreptatea pe care o merită.

Dacă va fi găsit vinovat, polițistul riscă între 2 și 7 ani de închisoare.