O haită de câini vagabonzi a făcut prăpăd în Arad. Animalele au atacat mașinile parcate, le-au smuls elemente de caroserie și au provocat distrugeri uriașe în încercarea de a ajunge la pisici

O haită de câini vagabonzi a băgat spaima în locuitorii din Arad, după ce a distrus patru mașini. Maidanezii și-au înfipt colții în elementele de caroserie ale autoturismelor și le-au făcut bucăți.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mai mulți arădeni s-au trezit de dimineață cu mașinile făcute praf. Nu s-a produs un accident, ci mașinile au fost atacate sălbatic de o haită de câini maidanezi. A intervenit și poliția, pentru că daunele sunt de ordinul miilor de euro.

Două dintre animalele agresoare au fost deja capturate. Autoritățile iau în calcul ca pisicile să se fi ascuns sub mașini sau chiar la radiator din cauza frigului și câinii să se fi năpustit asupra autovehiculelor.

„Erau atât de înverșunați pe niște pisicuțe încât au făcut pagubele care se văd la mașină. Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii. Am sunat la poliția comunitară, ei ne-au spus că nu se ocupă cu asemenea cazuri de vandalism și să sunăm la 112”, a declarat proprietarul unei mașini.

O situație similară s-a petrecut la Petroșani, unde o mașină a fost aproape dezmembrată de câinii care încercau să ajungă la o pisică. Autoritățile transmit stăpânilor de animale că sunt responsabili de distrugerile pe care le provoacă, scrie Adevărul.

Vezi și EXCLUSIV Povestea motanului Portocală, „micul străjer” de pe Vârful Toaca din Ceahlău, care a cucerit inimile turiștilor. Urca și cobora cele 500 de trepte: „Ne-a uimit cât de bine a rezistat peste iernile grele afară” / Ce s-a întâmplat apoi cu pisoiul

Berea pentru câini, printre cele mai căutate cadouri de Crăciun. Cât de sănătoasă este pentru animalele de companie, potrivit medicului veterinar: „Poate fi folosită și când patrupedele refuză să ia medicamente” – INTERVIU EXCLUSIV