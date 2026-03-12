Ultimele animale dintr-un abator de câini din Indonezia au fost salvate, iar proprietarul acestuia și-a închis afacerea beneficiind de sprijinul ONG-urilor din domeniu. Cei 10 câini au fost duși în adăpost, de unde așteaptă să plece spre noua lor viață.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O nouă șansă pentru ultimele animale dintr-un abator de câini din Indonezia

Proprietarul abatorului, Boly, dar și cel al magazinului în care se comercializa acest tip de carne, Akim, au decis să oprească afacerea care nu făcea decât să răspândească rabia și să cauzeze morți inutile și crude animalelor. Salvarea a fost realizată de organizația Humane World for Animals, împreună cu partenerii locali de la Jakarta Animal Aid Network, în orașul Kupang.

Abatorul lui Boly funcționa de circa 45 de ani, timp în care, deși și-au dorit să renunțe, cei doi bărbați nu au avut resursele necesare să se reorienteze în afaceri și să își schimbe viața. În cele din urmă, după ce au primit sprijin pentru începerea de activități alternative, ambii au reușit să pună lacătul.

Prin programul „Models for Change”, care ajută comercianții din această industrie să treacă la ocupații mai sigure și mai umane, Boly și Akim s-au reorientat, fiind mult mai mulțumiți de viața pe care o au acum.

„Sper din tot sufletul ca cei 10 câini salvați să aibă vieți fericite în familii care au grijă de ei. Aștept cu nerăbdare să deschid magazinul meu universal care să ofere tot ce are nevoie comunitatea noastră, dar gata cu carnea de câine!”, a declarat Boly, potrivit Humane World.

„Am fost din ce în ce mai îngrijorat de legătura dintre comerțul cu carne de câine și răspândirea rabiei, care este o problemă mare aici. Dar nu aș fi putut face schimbarea fără programul Models for Change, așa că sunt foarte recunoscător pentru asta. Acum simt că am un viitor mai luminos pentru mine și familia mea”, a adăugat și Akim.

Câinii salvați, pregătiți pentru o nouă viață

Câinii găsiți la abator – doi masculi și opt femele, toți cu vârsta sub doi ani – erau ținuți în cuști și așteptau să fie sacrificați. După salvare, animalele au fost transportate la o clinică veterinară din Kupang, unde primesc îngrijiri medicale și timp pentru a se recupera fizic și emoțional.

Potrivit organizațiilor pentru protecția animalelor, comerțul cu carne de câine este nu doar extrem de crud, ci și periculos pentru sănătatea publică. Doar în provincia Nusa Tenggara Timur au fost raportate 78 de cazuri confirmate de rabie la oameni în 2025. De asemenea, mulți dintre câinii care ajung în acest comerț sunt furați de pe străzi sau chiar din gospodăriile oamenilor.

Un procent uriaș de 93% dintre indonezieni susțin interdicția națională a cărnii de câine și doar 5% au consumat vreodată carne de câine, potrivit unui sondaj de opinie.

Citește și: