Un parteneriat între Metro Social Services, organizație pentru ajutorul social din Nashville, SUA, și un centru de animale local, va veni în sprijinul persoanelor aflate în nevoie care dețin și animale de companie. Scopul acestui proiect este de a ajuta stăpânii care doresc să aibă grijă de patrupezii lor, fără să fie nevoiți să renunțe la propria masă.

În ajutorul nevoiașilor

Potrivit NewsChannel 5, SAFPAW este un ONG din Nashville care se ocupă de îngrijirea animalelor ale căror stăpâni nu au o locuință fixă și trebuie să locuiască pe străzi sau în centre. SAFPAW și Metro Social Services au făcut un parteneriat pentru a demara campania „Fără foamete în Nashville”. Această colaborare va asigura hrană atât pentru animale, cât și pentru oamenii fără casă.

„ Ceea ce constatăm este că unii dintre cei fără adăpost, în special vârstnici, aleg să-și hrănească animalele de companie înainte de a se hrăni pe ei înșiși, iar asta nu putem permite să se întâmple,” a declarat Harriet Wallace, manager de comunicare la Metro Social Services. „Vrem ca toată lumea să aibă ce mânca. Este atât de important.”

Prețul hranei, în creștere

Acest parteneriat adresează problema scumpirii mâncării pentru animale și realitatea tot mai grea în care unii stăpâni își abandonează câinii sau pisicile pentru că nu își mai permit din puncte de vedere financiar să îi îngrijească. Prețurile cresc din cauza inflației și tarifelor veterinare din ce în ce mai mari. Cele mai multe cheltuieli se duc pe controale medicale, vaccinuri sau tratamente.

SAFPAW și Metro Social Services au mai colaborat în trecut, însă acesta este primul proiect care are inițiativa de a adresa problema scumpirilor din domeniul veterinar care afectează oamenii și animalele. De asemenea, acest program îi va ajuta pe stăpânii de animale să învețe mai multe despre nutriția animală și să primească asistență de la experți.

