Oamenii de știință explică efectul catnip asupra creierului pisicilor. De ce le declanșează o „explozie de fericire”

Pentru noi, oamenii, catnipul este o simplă plantă aromatică, dar pentru multe pisici reprezintă o sursă puternică de plăcere. Doar aroma poate transforma chiar și cea mai calmă felină într-o explozie de energie și joacă. Dar ce se întâmplă, de fapt, în creierul lor? Cercetătorii au descoperit că anumiți compuși din iarba mâței activează sistemul opioid al pisicilor, producând o stare de euforie naturală, similară cu efectul morfinei la oameni.

Mai mult, studiile recente sugerează că acest comportament ciudat are și un scop practic: alungarea țânțarilor. Evoluția, ca întotdeauna, are un simț al umorului ciudat.

Indiferent dacă este vorba despre plăcere pură sau protecție împotriva insectelor, catnipul nu e doar pentru distracție, iar știința din spatele reacției pisicii tale merită atenție.

Catnip, plantă magică pentru pisici

Catnip sau Nepeta cataria este o plantă cu frunze din familia mentei, cunoscută pentru aroma sa proaspătă. Este ușor de cultivat și are o istorie lungă de utilizare nu doar pentru pisici, ci și în ceaiuri și ca remediu natural pentru tuse.

Magia catnipului provine din nepetalactonă, un ulei puternic din frunze și tulpini, care declanșează reacțiile sălbatice ale pisicilor. Nepetalactona e o tactică de apărare a plantei în natură, scrie MSN.

Cum reacționează pisicile

Când o pisică adulmecă, linge sau mestecă această iarbă, nepetalactona pătrunde în căile nazale și se atașează de receptori speciali din epiteliul olfactiv, declanșând reacția cunoscută. Acești receptori fac parte din organul vomeronazal (VNO), sensibil la feromoni. Legarea nepetalactonei aici generează un lanț neural care activează mai multe regiuni ale creierului, modelând comportamentul jucăuș al pisicii.

Biologul Masao Miyazaki de la Universitatea Iwate, Japonia, a dedicat cinci ani studiului catnipului și al compușilor săi, efectuând experimente pentru a înțelege exact cum afectează fiziologia și comportamentul pisicilor.

Experimentele care au confirmat efectul catnip

Echipa lui Miyazaki a umplut săculeți de hârtie cu nepetalactonă extrasă din frunze de catnip și a comparat reacțiile pisicilor cu săculeți ce conțineau doar soluție salină. Din 25 de feline domestice testate, majoritatea au fost atrase exclusiv de săculeții cu nepetalactonă.

Pentru confirmare, testul a fost repetat cu 30 de pisici sălbatice, plus un leopard, doi lupi și doi jaguari. Indiferent de dimensiune, toate felinele au fost fascinate de catnip, frecându-se de săculeți cam 10 minute. În shimb, câinii și șoarecii nu au reacționat la nepetalactonă, evidențiind faptul că efectele acestui compus sunt unice pentru feline.

Cum activează creierul pisicii

Când nepetalactona activează receptorii olfactivi, semnalul ajunge în zonele creierului asociate cu emoția, plăcerea și comportamentul. Acest lucru eliberează endorfine, substanțe chimice naturale care dau o stare de bine organismului.

Această „euforie” provoacă comportamentele jucăușe și amuzante observate la pisici, o stare naturală, scurtă, dar extrem de plăcută. Catnipul influențează amigdala și hipocampul, zone legate de emoție și memorie, de aici și motivul pentru care felinele se rostogolesc, se freacă și vocalizează, imitând comportamentele de împerechere.

Catnipul stimulează și cerebelul, controlând mișcarea și coordonarea. Unele pisici se împiedică, dau într-o parte sau au mișcări neobișnuite, transformând eleganța lor în haos jucăuș.

Nu toate felinele reacționează la fel

Nu toate pisicile sunt sensibile la catnip; aproximativ 20-30% nu reacționează deloc, deoarece sensibilitatea este ereditară. Dacă pisica nu are genele potrivite, magia nu funcționează. Sensibilitatea la catnip este un caracter genetic dominant; dacă un pui moștenește gena de la un singur părinte, este probabil să reacționeze.

Reacția apare de obicei după vârsta de șase luni. Pisoii și pisicile în vârstă arată puțin interes: pisoii pentru că nu sunt neurologic maturi, iar pisicile bătrâne pentru că sensibilitatea senzorială scade odată cu vârsta.

Chiar și felinele cu gena catnip nu reacționează identic, unele devin foarte energice, altele se relaxează complet. Starea de spirit, mediul și experiențele anterioare influențează răspunsul fiecărei pisici.

Scopul evolutiv al catnipului

Deși știm cum afectează catnipul pisicile, scopul său evolutiv este încă dezbătut. O teorie principală sugerează că nepetalactona acționează ca repelent natural pentru insecte, oferind protecție plantei și, surprinzător, felinelor.

Nepetalactona a fost descoperită în urmă cu aproape 20 de ani ca repelent eficient împotriva țânțarilor. Se crede că pisicile sălbatice se freacă de catnip nu doar de plăcere, ci și pentru a se acoperi cu un strat protector împotriva insectelor.

Catnipul este sigur pentru pisici, nu creează dependență, iar efectul euforic durează între 5 și 15 minute, urmat de o perioadă de „resetare” de câteva ore. Excesul poate provoca suprastimulare, agresivitate, mieunat puternic sau hiperactivitate.