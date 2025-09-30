Oamenii de știință sunt cu un pas mai aproape să afle secretul câinilor inteligenți. În ce măsură patrupedele pot avea un vocabular comparabil cu cel al unui copil de doi ani

Oamenii de știință sunt cu un pas mai aproape de a înțelege de ce unii câini au o capacitate uluitoare: învață și rețin numele obiectelor, în special al jucăriilor. Acești câini, numiți „învățători supradotați de cuvinte” pot memora spontan zeci sau chiar sute de nume diferite. În unele cazuri, s-a demonstrat că un câine poate recunoaște până la 125 de obiecte distincte doar prin auzirea numelui lor.

Primele descoperiri

Inițial, abilitatea a fost observată într-un studiu anterior, când cercetătorii au descoperit că anumiți câini puteau învăța rapid numele jucăriilor, o premieră la o specie non-umană, stârnind interesul comunității științifice.

„Până acum aveam doar anecdote despre aceste cazuri rare, dar un eșantion mai mare ne permite să identificăm trăsături comune”, a explicat profesorul Adam Miklosi, șeful catedrei de etologie de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, relatează The Independent.

O campanie globală pentru câinii „geniali”

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, cercetătorii au lansat o campanie mondială și, după cinci ani de investigații, au reușit să identifice 41 de câini supradotați din nouă țări diferite. Peste jumătate dintre ei erau Border Collie, rasă cunoscută pentru inteligența sa, însă printre participanți s-au numărat și Pomeranian, Shih Tzu, Pechinez, Corgi, Poodle și metiși. Această diversitate arată că talentul nu este exclusiv unei singure rase.

Proprietarii sunt surprinși de talentul câinilor

Cercetătorii au fost surprinși să afle că majoritatea proprietarilor nu și-au propus niciodată să-și învețe câinii numele jucăriilor. În schimb, patrupedele le-au reținut singure, spontan, în timpul sesiunilor de joacă.

„Acesta a fost un proiect social. Le-am oferit proprietarilor instrucțiuni pentru a-și testa câinii acasă și le-am cerut să ne trimită videoclipuri cu rezultatele”, a explicat dr. Claudia Fugazza, membră a echipei de cercetare.

Experiența proprietarilor nu contează

Un alt rezultat surprinzător a fost faptul că nivelul de experiență al proprietarilor în dresaj canin nu a influențat abilitățile câinilor: „Majoritatea participanților nu aveau pregătire profesională, însă câinii lor au demonstrat aptitudini uimitoare”, a spus Shany Dror, coordonatoarea studiului.

În testele oficiale, câinii au recunoscut în medie 29 de obiecte, însă peste jumătate dintre proprietari au raportat că animalele lor știau deja numele a peste 100 de jucării.

„Așadar, nu este surprinzător faptul că, atunci când am făcut testul cu câinii, numărul mediu de jucării cunoscute de aceștia a fost 29, dar când am publicat rezultatele, peste 50% dintre proprietari au raportat că animalele lor aveau deja un vocabular de peste 100 de nume de jucării”, a mai precizat Dror.

Rezultatele cercetării, publicate în revista Scientific Reports, fac parte din proiectul internațional „Genius Dog Challenge”, care își propune să înțeleagă mai bine mecanismele cognitive ale câinilor supradotați.