Începutul unui nou an vine, de obicei, cu planuri noi și motivație proaspătă. Ne gândim la alimentație, sport sau echilibru emoțional, dar este și momentul ideal să acordăm mai multă atenție sănătății animalelor noastre de companie. Chiar și schimbările mici, aplicate constant, pot avea un impact major asupra confortului, fericirii și sănătății lor pe termen lung.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Programează din timp controalele preventive

Unul dintre cele mai bune moduri de a începe anul cu dreptul este programarea unei consultații veterinare de rutină. Examinările anuale pot depista din timp probleme care nu sunt vizibile acasă, precum afecțiuni renale incipiente, artrită, boli dentare sau creștere în greutate, notează Tigard Life.

Pentru animalele senior sau cele cu boli cronice, medicul veterinar poate recomanda controale mai frecvente. Îngrijirea preventivă ajută la identificarea și tratarea problemelor înainte ca acestea să devină dureroase sau costisitoare.

Reevaluează alimentația și greutatea

Anul nou este un moment excelent pentru a analiza dieta animalului tău de companie. Multe animale se îngrașă treptat, mai ales în lunile reci, când nivelul de activitate scade. Menținerea unei greutăți optime reduce riscul de artrită, diabet, boli cardiace și probleme de mobilitate.

Dacă nu ești sigur dacă patrupedul tău are o greutate sănătoasă, medicul veterinar te poate ajuta cu recomandări privind porțiile corecte sau cu o hrană adaptată vârstei și stilului său de viață.

Mișcare zilnică și stimulare mentală

Exercițiul fizic și stimularea mentală sunt la fel de importante ca alimentația corectă. Pentru câini, plimbările zilnice, jocurile interactive și sesiunile de dresaj ajută la menținerea masei musculare și reduc anxietatea.

Pisicile au și ele nevoie de activitate: jucării interactive, hrănitoare tip puzzle, ansambluri de cățărat sau sesiuni scurte de joacă ce imită comportamentul de vânătoare. Un animal activ este un animal mai sănătos, indiferent de vârstă.

Continuă protecția antiparazitară pe tot parcursul anului

Prevenția împotriva puricilor și căpușelor trebuie să fie o prioritate pe tot parcursul anului, nu doar vara. În multe zone, inclusiv în cele cu ierni blânde, numărul căpușelor și al bolilor transmise de acestea este în creștere.

Întreruperea tratamentelor antiparazitare în sezonul rece poate lăsa animalele vulnerabile. Protecția constantă îi apără nu doar pe câini și pisici, ci și pe membrii familiei, inclusiv copiii și persoanele în vârstă. Anul nou este un moment bun pentru a verifica dacă produsele folosite sunt în continuare potrivite.

Acordă prioritate sănătății dentare

Bolile dentare sunt extrem de frecvente la animalele de companie și, de multe ori, evoluează fără semne evidente. Periajul regulat, șervețelele dentare sau produsele aprobate de medicii veterinari pot face o diferență semnificativă.

Începerea sau reluarea unei rutine de igienă orală la început de an poate preveni durerea, infecțiile și pierderea dinților pe termen lung.

Ai grijă specială de animalele senior

Dacă animalul tău a ajuns la vârsta senioratului, anul nou este o ocazie bună să te concentrezi pe confortul și calitatea vieții sale. Suplimentele pentru articulații, managementul durerii, rampele, covorașele antiderapante sau accesul mai ușor la locurile preferate de odihnă pot face viața mult mai plăcută.

Un an al grijii și al conexiunii

Animalele noastre de companie ne oferă zilnic afecțiune necondiționată. Să începem anul cu intenții clare legate de sănătatea lor este un mod frumos de a le întoarce această iubire. Fie că vorbim despre un control medical, îmbunătățirea rutinei zilnice sau pur și simplu mai mult timp petrecut împreună, toate aceste gesturi contribuie la un an 2026 mai sănătos și mai fericit pentru patrupedul tău.