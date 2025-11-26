VIDEO

EduPet | Ora cu și pentru animale: Cum educăm empatia prin iubirea de animale în școli / Cristina Petre Ghiță: ”Putem să fundamentăm pentru un proiect la scară națională” (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 26 noiembrie 0 comentarii
Trei eleve, una dintre ele ține în brațe o găină. Sursa foto: Protecția Animalelor CJ Ilfov

Într-un nou episod EduPet, Ioana Cosma a discutat cu Cristina Petre Ghiță, inspector școlar general adjunct al IȘJ Ilfov, despre impactul proiectului „Ora cu și pentru animale”, inițiat în școlile din Ilfov și pilotat timp de doi ani.

Empatia și responsabilitatea se învață la școală

Proiectul și-a propus să dezvolte empatia, responsabilitatea și conștientizarea nevoilor animalelor în rândul elevilor. Rezultatele au fost remarcabile:

  • 82% dintre elevi cred că animalele simt bucurie și tristețe.
  • 80% consideră că animalele pot simți emoțiile noastre.
  • 92% cred că este important să avem grijă de animale.
  • 87% susțin că animalele merită respectul nostru.
  • 83% consideră că animalele au preferințe proprii.
  • 72% cred că animalele pot avea prieteni.

Aceste schimbări au influențat nu doar disciplina opțională, ci și comportamentul elevilor în întreaga școală: mai multă colaborare, implicare și reducerea absenteismului.

Impact asupra familiei și comunității

Cristina Petre Ghiță subliniază că responsabilizarea elevilor are efecte și asupra părinților și comunității. Copiii au început să transmită acasă informații despre adopție, sterilizare și îngrijirea corectă a animalelor, iar părinții observă schimbări pozitive în atitudinea lor.

Feedback-ul cadrelor didactice

Profesorii au observat transformări concrete:

  • 92% au remarcat dezvoltarea socială a elevilor.
  • 91% au apreciat creșterea conștientizării responsabilităților față de animale.
  • 83% au observat schimbări în felul în care elevii discută despre animale.
  • 60% au remarcat îmbunătățirea atenției și disciplinei în zilele cu ora opțională.

Disciplina este integrată, predată de profesori din diverse domenii – biologie, geografie, religie sau educație fizică – și nu necesită cadre dedicate.

Activități interactive și creative

Proiectul include vizite ale specialiștilor cu animale adaptate mediului școlar, concursuri de desene și proiecte realizate acasă de elevi. Aceste activități au ajutat la:

  • Dezvoltarea competențelor socio-emoționale și artistice.
  • Reducerea bullying-ului și promovarea incluziunii.
  • Stimularea curiozității și implicării active în clasă.

Viziunea pe termen lung

După doi ani de pilotare în Ilfov, proiectul este propus spre extindere națională, urmând să fie analizat de Ministerul Educației și Cercetării. În plus, se conturează noi discipline opționale care combină arta și tehnologia pentru dezvoltarea talentelor copiilor.

„Putem să fundamentăm pentru un proiect la scară națională,” spune Cristina Petre Ghiță, subliniind succesul experimentului educațional.

Sursa foto: Protecția Animalelor CJ Ilfov

By Ioana Cosma

Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

