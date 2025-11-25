În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, psihoterapeutul Carla Buleanu a vorbit despre impactul ‘’Orei cu și pentru animale”, un program implementat în prezent în școlile din județul Ilfov și aflat în așteptarea includerii la nivel național. Rezultatele observate în clasele participante sunt remarcabile: bullying-ul a scăzut semnificativ, iar copiii au început să obțină note mai bune. Carla Buleanu confirmă impactul pozitiv și explică de ce educația timpurie este esențială: încă din 2017, de când a fondat ONG-ul său pentru protecția animalelor, spune că a considerat că adevărata schimbare începe în școli. Sterilizarea și adopția au limitele lor – însă formarea generațiilor tinere poate transforma pe termen lung bunăstarea animalelor.

Beneficiile educației despre animale și legătura om–animal

În discuție, psihoterapeuta subliniază diferențele dintre câinii adoptați și cei cumpărați, menționând atașamentul profund și recunoștința pe care le-a observat la animalele salvate. Procesul de recuperare, atât medicală, cât și emoțională, aduce o satisfacție uriașă, pentru că „îi vezi cum înflor­esc și cum își recapătă încrederea în oameni”.

Carla Buleanu amintește și studiile recente care arată schimbul real de oxitocină, hormonul atașamentului, dintre oameni și câini. Scanările cu rezonanță magnetică realizate pe câini antrenați au demonstrat activarea zonelor de recompensă atunci când animalele își văd oamenii preferați. „Legătura este reală și demonstrată științific”, explică psihoterapeuta.

Pentru ea, viața alături de un câine înseamnă o schimbare profundă: „Te învață să te oprești puțin, să te bucuri de lucrurile simple”.