‘’Ora cu și pentru animale’’ schimbă mentalități: Mai puțin bullying și copii mai fericiți în școlile din Ilfov / Carla Buleanu, psihoterapeut: „Cred că un câine îți schimbă total viața” (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 25 noiembrie 0 comentarii
Carla Buleanu, psihoterapeut, alături de Ioana Cosma, la podcastul EduPet Sursa foto: Pets&Cats

În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, psihoterapeutul Carla Buleanu a vorbit despre impactul ‘’Orei cu și pentru animale”, un program implementat în prezent în școlile din județul Ilfov și aflat în așteptarea includerii la nivel național. Rezultatele observate în clasele participante sunt remarcabile: bullying-ul a scăzut semnificativ, iar copiii au început să obțină note mai bune. Carla Buleanu confirmă impactul pozitiv și explică de ce educația timpurie este esențială: încă din 2017, de când a fondat ONG-ul său pentru protecția animalelor, spune că a considerat că adevărata schimbare începe în școli. Sterilizarea și adopția au limitele lor – însă formarea generațiilor tinere poate transforma pe termen lung bunăstarea animalelor.

Beneficiile educației despre animale și legătura om–animal

În discuție, psihoterapeuta subliniază diferențele dintre câinii adoptați și cei cumpărați, menționând atașamentul profund și recunoștința pe care le-a observat la animalele salvate. Procesul de recuperare, atât medicală, cât și emoțională, aduce o satisfacție uriașă, pentru că „îi vezi cum înflor­esc și cum își recapătă încrederea în oameni”.

Carla Buleanu amintește și studiile recente care arată schimbul real de oxitocină, hormonul atașamentului, dintre oameni și câini. Scanările cu rezonanță magnetică realizate pe câini antrenați au demonstrat activarea zonelor de recompensă atunci când animalele își văd oamenii preferați. „Legătura este reală și demonstrată științific”, explică psihoterapeuta.

Pentru ea, viața alături de un câine înseamnă o schimbare profundă: „Te învață să te oprești puțin, să te bucuri de lucrurile simple”.

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

Sursa foto: Pets&Cats

By Ioana Cosma

