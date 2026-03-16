La ediția din acest an a celebrului carnaval de la Rio a avut loc și o paradă canină în semn de protest față de uciderea animalelor. Zeci de câini au defilat costumați alături de stăpânii lor pentru a trage un semnal de alarmă.

Paradă canină la carnavalul de la Rio

Evenimentul de stradă, organizat anual, a avut la această ediție o semnificație în plus față de distracția și costumele colorate. Ca parte a festivităților, marșul canin a avut drept scop conștientizarea asupra problemelor legate de bunăstarea animalelor de companie în Brazilia.

Câinii, împreună cu oamenii lor, au purtat accesorii în culori vibrante și pancarte cu mesaje care încurajau încetarea violenței împotriva animalelor și familiilor care își pierd prietenii blănoși. Contrar tradiției, această paradă nu a fost una plină de veselie, ci a fost un protest pașnic prin care s-a transmis mesajul într-un context de sărbătoare națională.

Participanții au declarat pentru agențiile de presă că inițiativa are scopul de a sensibiliza opinia publică în privința abuzului și uciderii animalelor nevinovate și de a încuraja autoritățile și comunitatea să ia măsuri mai ferme pentru protecția patrupedelor.

Imaginile cu câinii costumați care au defilat printre stâlpi de lumină și confetti au atras reacții pozitive din partea internauților, iar mulți au salutat modul în care mesajul despre bunăstarea animalelor a fost transmis într‑un context atât de popular

Citește și: