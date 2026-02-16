Piglet, un Jack Russell în vârstă și aproape orb, părea că se stingea încet. În ziua în care urma să fie eutanasizat, a avut o scurtă revenire de energie: a alergat prin grădină și s-a lăsat periat, activitatea lui preferată. Câteva momente mai târziu, Piglet a murit în brațele stăpânei sale. Fenomenul, cunoscut ca „ultimul val de energie” sau „mejoría de la muerte”, apare uneori la animale și oameni, fiind însoțit de luciditate și vitalitate neașteptată înainte de moarte.

Luciditatea terminală a fost documentată și la oameni, iar cercetătorii observă că și animalele manifestă similar „ultimul rally”, o explozie de energie și claritate în ultimele momente ale vieții. Unele teorii sugerează că acest comportament are un rol evolutiv: animalul se poate retrage de la grup pentru a-și proteja colegii de boală, notează Rupert Sheldrake.

Întâlniri de rămas-bun

Bruce

Bruce, un câine metis, a venit singur la fereastra unei familii care îl găzduia ocazional, câteva săptămâni înainte de moarte, parcursul său fiind pentru a-și lua rămas-bun. Câteva zile mai târziu, Bruce a murit, fără să fi fost vreodată la noua adresă a familiei.

Orio

Orio, o cățelușă labrador neagră, a vizitat casa unor vecini care îi ofereau grijă atunci când stăpânii erau plecați. În ziua în care urma să moară, a venit singură la fiecare dintre ei pentru a-i saluta, apoi a murit în aceeași noapte.

Petie, Foxi și Baker

Petie, un Staffordshire Bull, și Foxi, un câine bătrân, au venit să-și ia rămas-bun de la fiecare membru al familiei, arătând energie și luciditate neașteptată. Baker, o pisică adoptată, a făcut turul familiei, petrecând câteva minute în poală la fiecare membru – un adevărat „ultim rămas-bun”.

Emilia și Balou

Emilia, o pisică bolnavă de leucemie felină, și Balou, un motan cu cancer, au arătat calm și luciditate în ultimele momente, căutând compania stăpânilor și manifestând semne de confort și recunoștință înainte de a muri.

Premoniții și comportamente surprinzătoare

Unele animale par să aibă „premoniții” ale morții sau să manifeste comportamente neobișnuite.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oile unui fermier belgian au behăit toată noaptea înainte să fie ucise de bombardamente.

Șobolanii de laborator știau când urmau să fie sacrificați, adunându-se într-un colț și manifestând semne de alarmă.

Luciditate și „ultimul rally”

Cazuri precum Ollie și Barney, câini bătrâni, sau Snowy și Prince Moonshadow, câini care au avut mini-accidente vasculare, au arătat luciditate, energie și chiar semne de bucurie sau satisfacție în ultimele ore sau zile de viață. Uneori, acestea par să includă activități obișnuite sau plimbări lungi, ca o „revedere” cu mediul lor.

Aceste exemple sugerează că animalele au capacitatea de a simți apropierea sfârșitului și aleg să-și ia rămas-bun de la cei pe care îi iubesc. Fenomenul „ultimului rally” sau luciditatea terminală rămâne fascinant, oferind o perspectivă emoționantă asupra iubirii și conștiinței la animalele de companie.